«Он вцепился мне в руку и не отпускал»: в Новосибирской области огромный пес покусал девушку и ее шпица

Собака прокусила девушке руку. Фото: предоставлено Миланой/скриншот из видео

В деревне Ерестная Ордынского района Новосибирской области пес породы кане-корсо укусил прохожую с маленьким шпицем на руках. По словам пострадавшей, хозяйка крупного пса была пьяна и даже не пыталась оттащить своего питомца. А в планах у нее - разводить собак этой породы на продажу. Подробнее о происшествии - в материале КП-Новосибирск.

Вечером 15 июля жительница Ерестной Милана* отправилась на прогулку вместе с тетей и детьми к берегу речки. Женщина взяла с собой собаку - шпица. На берегу их ждали знакомые. Но до них так и не удалось дойти: на тропинку выбежал огромный черный пес породы кане-корсо. Это крупная порода собак.

- Мы начали спускаться к воде и увидели, что по тропинке бегает большой черный пес без намордника. Тут же к нему подошла его хозяйка. Это наша соседка. Она была пьяна, - рассказала КП-Новосибирск Милана. - Я взяла шпица на руки. Соседка предложила познакомить наших псов.

Милана отказалась, так как вид у большой собаки был достаточно устрашающий. Кане-корсо были выведены еще в древности для травли в гладиаторских боях, а уже намного позже использовались также как сторожевые. Как воспитывали данного пса, Милане неизвестно, но сначала новый знакомый оттаскал за хвост шпица, а потом напал и на женщину.

- Я начала закрывать шпица, а кане-корсо вцепился мне в руку. Возможно, он так играл, просто не знает, как это правильно делать. Однако следы на руке у меня остались глубокие, мы долго не могли остановить кровь, - поделилась с КП-Новосибирск женщина. - Я начала кричать: «Убери пса!» Но его хозяйка ничего не сделала.

Владелица крупной собаки живет в деревне недавно, купила участок около полугода назад, в планах у нее разводить там собак.

- Хозяйка пса не предприняла вообще никаких действий, чтобы его от меня оттащить. Сказала только, что у нее пес привит и вообще ее собаки кусали 14 раз - и ничего страшного. Мы дошли до их участка, из ограды вышел пьяный муж и начал кричать, что их пес вообще никому не мог навредить, - возмущается Милана.

На следующий день женщина обратилась в больницу. Ей выписали уколы от бешенства.

- Я и заявление писала у участкового в Ордынке, но он сказал, что не сможет ничего сделать, кроме как провести профилактическую беседу, - говорит пострадавшая. - Мне посоветовали обратиться в суд, но мне не нужна никакая компенсация. Мне нужно, чтобы у них забрали собаку, потому что если они будут пить и разводить собак, то животными никто не будет заниматься. А это опасно!

* Имя изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber