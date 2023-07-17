«Боролся с шумными отдыхающими»: на берегу Оби нашли мертвым председателя СНТ «Автомобилист»

СК начал доследственную проверку. Фото: соцсети/ Михаил Фролов

В Новосибирской области дачное спокойствие прервала трагедия. В субботу, 15 июля, на берегу реки Обь нашли тело председателя СНТ «Автомобилист». На место приехала скорая, полиция, но было уже поздно. Он умер. СК проводит по данному факту проверку. Что произошло с мужчиной, попытался выяснить корреспондент КП-Новосибирск.

Игорю М. было 52 года, с 2014 году возглавлял СНТ «Автомобилист». Там и жил, как раз рядом с берегом.

- Ответственный человек, с огромным и добрым сердцем. Он много сделал для СНТ. С 2015 года боролся за то, чтобы нам «отремонтировали» берег. Его подмывает Обь и каждый год все хуже и хуже. Игорь ходил по всем инстанциям, просил решить эту проблему, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

По словам дачников, мужчина боролся за тишину. Так как его дом стоял на берегу, периодически случались конфликты с компаниями — любителями громко выпить у костра.

- Машинами заезжают на берег, шумят всю ночь. Игорь не раз таких просил уехать, припарковаться в другом месте, в общем, боролся с шумными отдыхающими. Возможно, в ту ночь он тоже вышел кого-то из буйных успокоить? Пока ничего не ясно… По мне так у него явных врагов явных не было, — рассказал КП-Новосибирск знакомый мужчины.

Известно, что тело председателя нашли утром на берегу. Новость о трагедии быстро разлетелась по соседним товариществам.

- У него было перерезано горло, - говорят новосибирцы.

Региональный СК проводит доследственную проверку, назначены экспертизы.

- Похороны будут 18 июля, - уточнили дачники.

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