Самый жаркий день XXI века? Синоптики рассказали, установится ли новый рекорд в Новосибирской области

На 14 июля обещали рекордные +41 - так ли это будет? Фото: Оксана ЗУЙКО

В Новосибирске этим летом уж больно часто появляются одни температурные рекорды за другими. Сначала - аномальная жара в июне, теперь дошла очередь и до июля. В конце концов, это самый теплый месяц в Сибири. На 14-е число даже обещали выше +40, а ведь такого не было в последние годы, даже десятилетия.

- Мы прогнозировали +36… +41 по области, местами +30… +35. Но по факту из-за облачности оказалось чуть меньше. Скорее всего, к концу дня максимальная температура достигнет +38. Но, возможно, к концу дня и превысит +40 в юго-западных районах, еще не вечер. Точно сможем сказать, был ли это самый жаркий день века, только на следующей неделе, - рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

А КОГДА БЫЛ РЕКОРД?

К слову, до рекорда осталось совсем немного. Планку +40 именно 14 июля Новосибирская область не преодолевала с 1940-х годов. Даже в традиционно самых жарких районах: Купинском, Чистоозерном, Карасукском, Татарском.

- Один рекорд есть за вчерашний день. 13 июля в Чистоозерном была зафиксирована температура +40. До этого максимум был +35 - в 1997 году. Но отмечу, что для Новосибирской области такая жара даже в июле - большая редкость. Обычно максимум +36… +38, в крайнем случае +39, - пояснила Наталья Кичанова.

Так что если облака не подведут, то 14 июля вполне может войти в историю. К тому же в субботу уже идет холодный фронт, а перед его наступлением жара всегда поднимается до максимума, говорит синоптики. Похолодание придет с вечера субботы, а после 16 июля температура опустится до комфортных +24… +26.

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