СГК заменит и капитально отремонтирует в городе 20 километров теплосетей

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов рассказал губернатору НСО Андрею Травникову, как идут работы по замене теплотрассы на улице Дачной. Фото: Пресс-служба СГК

Ландшафт улицы Дачной в Заельцовском районе с приходом лета изменился. Огромные траншеи, высокие горы грунта и специальная техника. Работы по замене тепловой сети ведет Сибирская генерирующая компания. Жители относятся к временным неудобствам с пониманием: из-за старой теплотрассы им нередко приходилось оставаться без тепла и горячей воды. Магистральная тепловая сеть была проложена здесь еще в 1965 году и с того времени не менялась. Между тем этот участок обеспечивает теплом почти 13 тысяч человек.

РАБОТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Ход реконструкции магистральной тепловой сети на улице Дачной проконтролировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона на месте оценил качество и темпы работ. О том, как организованы работы, рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов и внес предложение:

- Мы предлагаем оценивать результаты работ в теплоснабжении не по количеству порывов тепловой сети, а по количеству потребителей, которые попадают под отключение. Чем их меньше, тем лучше. Кстати, сейчас для поддержания комфортных условий в квартирах жителей на время работ на улице Дачной была смонтирована резервная схема для подачи горячей воды.

Важно выполнить работы в срок и обеспечить безопасность жителей. Фото: Пресс-служба СГК

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

В Новосибирске компания СГК второй год реализует большую инвестиционную программу по обновлению устаревшей теплосетевой инфраструктуры. На этот год запланировано выделить на работы 3,9 миллиарда рублей. В следующем году объемы выделенных средств и работ еще вырастут. Такое масштабное обновление стало возможным благодаря совместному решению властей области и компании СГК. Поэтому работы ведутся под непосредственным контролем региональной власти. Помимо большого инвестиционного проекта энергетики не отказываются и от капитальных ремонтов - в рамках этой программы также в этом году отремонтируют почти 1,5 километра теплосетей. На эти цели планируется направить 660 миллионов рублей.

Во время выездного совещания Андрей Травников уточнил, какие требования СГК предъявляет к подрядчикам по культуре работ, чтобы все закончить в срок, не затягивать и не доставлять жителям неудобства.

- Наша основная цель: исполнение тех объемов и обязательств, которые мы на себя взяли, в том числе проводить работы с высоким уровнем культуры производства. Такую задачу ставим перед подрядчиками. Есть обязательные элементы культуры работ, которые выполняет подрядчик: устойчивое аккуратное ограждение места ремонта, освещение рядом с проезжей частью. Не скрываем, где-то приходится их учить. В этом плане будем расти, поскольку в следующем году планируем увеличить объемы замены теплосетей, - ответил Игорь Лузанов.

В 2023 году на ремонт и замену теплосетей выделили более 4,5 миллиарда рублей. Фото: Пресс-служба СГК

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - БЕЗОПАСНОСТЬ

О культуре производства Андрей Травников заговорил не случайно, ведь это основа безопасности. Например, на улице Широкой замена теплосети ведется рядом с поликлиникой. Для того чтобы обеспечить жителям проход к медицинскому учреждению, теплоэнергетики положили надежный мостик. Аналогично поступили на улице Петропавловской. Здесь замена теплосети ведется вдоль частного сектора. Чтобы обеспечить жителям проход к домам, к каждому также проложили свой мостик.

- Подрядчиков нужно приучать к тому, что место, где меняют теплотрассу, должно быть безопасным для жителей и в то же время выглядеть эстетично. Эти требования нужно формулировать еще на старте работ, чтобы подрядчик думал не только о качестве и сроках, но и о культуре производства, о безопасности, - высказал свое мнение губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На встрече обсудили возможное сокращение сроков выдачи разрешений на разрытие теплотрассы с 42 до 12 дней. Это позволит сделать за лето больше: вырастут объемы обновления теплосетей.

Всего в 2023 году в Новосибирске СГК заменит и капитально отремонтирует 20,3 километра теплосетей на 31 участке - на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей. По состоянию на середину июля работы ведутся на 17 километрах теплосетей.