«Единая Россия» объявила старт акции «Собери ребенка в школу»

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России», федеральный координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова сообщила:

- В прошлом году помощь к 1 Сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. «Единая Россия» организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки «Единой России».

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

- В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтеры, - рассказал Александр Сидякин.

Также Алена Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

- В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий - они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году, - пояснила она.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Новосибирской области Мария Жафярова:

- Новосибирская область всегда активно участвует в акции «Собери ребенка в школу». Партия ежегодно оказывает помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей в приобретении необходимых вещей для учебы. Все мы знаем, как это сложно и затратно - собрать ребенка в школу. Требуется не только канцелярия, но и множество дополнительных предметов: рюкзак, пенал, школьная, спортивная форма, сменная обувь и многое другое. В акции участвуют депутаты всех уровней, волонтеры и активисты партии. Традиционно навещают семьи на округах, вручают ученикам рюкзаки со всем необходимым. В прошлом году благотворительная акция приобрела особую значимость в связи с событиями в Донбассе. Школьные комплекты из Новосибирска также были переданы для детей из подшефного Беловодского района ЛНР. В этом году пункты сбора планируем открыть во всех местных отделениях партии, общественных приемных. Очень важно поддержать новосибирские семьи, чтобы ребята могли пойти в школу 1 сентября с полным комплектом принадлежностей.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарем для актовых и спортивных залов, а волонтеры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.