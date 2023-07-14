Готовьтесь к кризисам и катастрофам: астролог Альмах предупредила о новолунии 17 июля

Астрологи говорят, что в этот день стоит быть очень осторожными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 июля 2023 - переломный момент. Именно в этот день произойдет новолуние в 25-ом градусе Рака, отвечающее за события планетарного масштаба, считают астрологи.

— Рак даёт большую силу, умение выжидать, а также скрытность и мстительность. Очень напряжённый денёк. В новолуние и так тяжеловато: возрастает беспокойство и нервозность, сил не хватает даже на текущие дела, а тут ещё непосильные задачи решать придётся. В общественной жизни это может быть банковский кризис, а в личной – необоснованные ожидания, импульсивность и властность, — рассказала КП-Новосибирск астролог Елена Альмах.

В это время хорошо побыть в одиночестве, прислушаться к себе, своим желаниям, оценить свои возможности, обратиться к своей интуиции. Благоприятны морские и речные прогулки. Не стоит брать кредиты, давать деньги в долг, выяснять отношения.

ЧТО ЖДЁТ ЗНАКИ ЗОДИАКА НА НЕДЕЛЕ ДО НОВОЛУНИЯ - ГОРОСКОП Овен: готовьтесь к подставам и будьте осторожны. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад…» Телец: бойкость и задор. Вы всем покажете, на что способны! Близнецы: готовьтесь к неудачам, но помните — придёт и ваш день. Рак: решайте, куда вам нужно двигаться. Лев: ждите неожиданного. Дева: следите за событиями и успевайте реагировать. Весы: сходите с пьедестала и - работать! Скорпион: подчищайте хвосты, закрывайте долги. Стрелец: больше творчества, меньше болтовни! Козерог: «Ох, и трудная это работа - из болота тащить бегемота». Не пугайтесь непосильных задач. Водолей: вам обязательно повезёт. Рыбы: вы можете свернуть горы, но стоит и полениться.

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