Ныряют с пирса и загорают с собаками: что происходит на новосибирских пляжах в аномальную жару

Новосибирцы массово заполоняют пляжи. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирске столбики термометра перевалили за отметку +30, а у некоторых горожан и до +40. Естественно, в это время на пляжах полный аншлаг. Корреспондент КП-Новосибирск прогулялся по песчаному берегу и увидел, как жара влияет на горожан.

Сибиряк заработал 10 очков из 10 возможных. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

На ограждениях висит табличка «Прыгать с пирса запрещено». Но некоторым все нипочем! Парни соревнуются и эффектно прыгают с бортика. Так, мужчина, несмотря на все запреты, совершил полет птицей. В награду получил одобрительный свист.

Держитесь крепче, чтобы не упасть в воду. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Приезжие не экономят и отрываются по полной. Любимый аттракцион - «банан». Стоит 500 рублей, а полученного адреналина хватает на всю оставшуюся жизнь.

Искусство на песке. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Жара на некоторых влияет очень даже положительно. Вот какие инсталляции сотворили новосибирцы во время зноя.

Чего здесь только не встретишь! Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

А это обычный для россиян пляжный перфоманс. Закопать кого-то в песок - милое дело.

Мама с дочкой устроили пикник с фруктами. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Отдыхающие берут с собой фрукты и воду, устраивают семейные пикники. В киосках напротив можно купить мороженое, кукурузу, а также любые прохладительные напитки на ваш вкус. Мясо можно попробовать в шашлычных или самостоятельно приготовить на мангале, арендовав одну из беседок. Их средняя цена составляет 400 рублей в час в будний день и 500 рублей - в выходной.

В такую жару нам всем не помешает высунуть язык. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Если захотелось искупаться, но домашнего питомца оставить не с кем, берите его собой. На пляже «Звезда» это не запрещено. Один из хозяев поделился, что его пес не боится жары: пьет воду и загорает вместе с ним.

Мальчику фламинго не по размеру. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Надувных животных тоже можно встретить. Ребятишки демонстрируют свои яркие круги в виде фламинго, лебедей и другой живности. Они настолько большие, что на них трудно залезть.

Ей можно доверять: ее сердце уже занято. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Те, кто не нашел себе компаньона, могут завести знакомство прямо на пляже. Девушка, отдыхающая на берегу, подарила приемчик пикапа: «Просто попросите оставить свои вещи на чужом пледе, и дело в шляпе». Парни, берите на заметку!

Кто любит позагорать, а кто - почитать книжку. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Новосибирцы с радостью едут на пляж, чтобы немного освежиться. Чтение на берегу - тоже приятное занятие.

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