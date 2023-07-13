Новая площадка на радость детям и взрослым

На площадке есть качели и тренажеры. Фото: Дарья МУЛОВА

Настоящий праздник устроили для ребят в честь открытия новой площадки в Заельцовском районе. Вечером после жаркого дня во дворе дома № 36 по улице Дачной собрались дети и взрослые. Церемония проходила в праздничной атмосфере, под торжественную музыку. Жители дружно аплодировали: и те, кто пришел во двор, и те, кто наблюдал за происходящим с балконов.

- Сегодня мы открываем площадку по партийному проекту «Единой России» «Территория детства». Проект работает с 2019 года. В конце 2018 года наша фракция «Единой России» вышла к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с инициативой обновлять во дворах площадки, устанавливать новые. Он поддержал эту идею, и удалось запустить программу. За время ее существования в Новосибирске установили 110 спортивных и детских дворовых площадок. Это современные безопасные игровые комплексы, тренажеры, которые установлены на прорезиненное покрытие. В этом году запланировано открыть еще 52 площадки во всех районах Новосибирска по проекту «Территория детства». Новое поколение растет. Им нужно играть, отдыхать, а площадки устаревают. Поэтому мы активно реализуем программу, - рассказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска.

ПОЛУЧИТЬ ПЛОЩАДКУ ЛЕГКО

Алгоритм получения новой площадки для своего дома и участия в программе отработали за несколько лет: жители пишут заявки, сами определяют место, куда установят площадку. А после этого определяются, какой именно это будет объект - детская площадка или спортивная. Заявку от горожан рассматривают на совете партии. А потом принимают окончательное решение.

- Мы долго ждали, писали заявки в разные органы, и в «Единой России» нам пообещали, что площадку установят. В июне начали работы: разровняли место, отсыпали, потом сделали покрытие и установили там тренажеры. За месяц на пустыре, куда мы зимой сваливали снег, а летом все зарастало травой, появилась компактная площадка. Она подойдет и детям и взрослым. Здесь есть тренажеры, две качели и лавочки. Можно прийти позаниматься, отдохнуть, - рассказала жительница дома № 36 по улице Дачной Тамара Рогатнева.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Для гостей, которые пришли на открытие новой площадки, подготовили веселую программу. Всем желающим бесплатно делали аквагрим. Девочки с яркими рисунками на лице перевоплощались в бабочек, волшебных фей, принцесс. Также гостям праздника спортсмены из местной секции продемонстрировали приемы карате.

- Праздник отличный. Мы рады, что появилась своя новая площадка. Раньше мы ходили в соседний двор, но его жители были недовольны этим, постоянно делали нам замечания. Теперь будет свое место, где можно покачаться на качелях и потренироваться, - радуется Марина, бабушка четырехлетнего Егора.

Ребята в этот вечер играли, соревновались в конкурсах от аниматоров, которые были в образе мультгероев Симки и Нолика. Взрослые в стороне, в тенечке, угощались чаем с пирогами и булочками, которые для них подготовили организаторы.

- Дому давно нужна была такая площадка, чтобы и люди старшего поколения могли выйти позаниматься на тренажерах, и дети тут же играли и качались. Мы часто привозим детей к своим родителям погостить. И сегодня приятно удивлены тем, что появилась детская спортивная площадка, - поделился впечатлениями Евгений.

Известно, что площадка уже перешла на баланс дома. Поэтому теперь за порядком и ее состоянием будут следить дворник и управляющая компания.