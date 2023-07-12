Пугающий прогноз: в Сибири предупредили об угрозе деформации ж/д полотна из-за аномальной жары

Железнодорожные пути под угрозой из-за аномальной жары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара на юге Сибири стоит уже долго, но о таком еще не предупреждали. Душный воздух и температура выше +30 градусов могут привести к тому, что расплавимся не только мы, но и рельсы на железной дороге! Об этом предупредили на сайте Всероссийский научно-исследовательский институт ГОЧС МЧС России.

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Специалисты дают пугающий прогноз: температура, которую вы видите на термометре, выше нормы на 3-8 градусов! И угрожает жара не только поездам.

— В Новосибирской области существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна, — пишут на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России.

То же самое грозит еще нескольким регионам в Западной Сибири и на юге Уральского федерального округа. Не говоря уже о том, что сейчас не время разводить костры — с высокой вероятностью вспыхнут природные пожары.

ДОЛГО ЕЩЕ БУДЕМ ПЛАВИТЬСЯ?

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра не утешают: к концу недели температура понизится до приемлемых +25, но потом снова вырастет. Климат сейчас больше напоминает тропики — из-за частых дождей и высокой влажности очень душно.

— Такая погода сохранится до 15 июля. В предстоящие двое суток по Новосибирску ожидается днем +32…+34 градуса, в субботу — +30…+32. Немного разбавят ситуацию дожди с грозами, но они будут недолгими. Осадки будут проходить во второй половине дня , ближе к вечеру будет формироваться кучево-дождевая облачность. С 16 июля ждем ослабления жары до +20…+27 по территории области, в Новосибирске же сохранится +23…+25, с более интенсивными дождями, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Но с новым понедельником — новый рост температуры. С 17 июля термометры снова покажут +30…+35, с 19 июля — снова ослабление до +26…+31. И такие колебания предстоят еще несколько дней. Понедельник и вторник еще могут быть сухими, но в остальные дни недели не обойдется без осадков.

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