«Ничего у тебя не болит, ничего не разламывается!»: как наши спортсмены завоевывали золото на Олимпиаде-1980

Виктор Маркин завоевал две золотые медали на Олимпийских играх. Фото: Архив «КП»/Вадим Алексеев

Олимпиада, которая стартовала 19 июля 1980 года в Москве, легко могла сорваться. Причина – в политике. Тем не менее, игры удалось сохранить, а Советский Союз блестяще провел открытие и трогательную прощальную программу Олимпиады. В годовщину события воспоминаниями с КП-Новосибирск делится легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Маркин. Тогда на Олимпиаде он взял две золотые медали.

БЕГИ, ВИКТОР, БЕГИ!

Молодой новосибирский спортсмен сомневался в своем успехе. Не то, что победить в Олимпиаде… Даже попасть в советскую сборную думал, не сможет.

- Конец 78-го и начало 79-го – этот период для меня можно назвать годом застоя результатов. В 79-м году, играя в футбол, я еще и получил травму голеностопного сустава. До Олимпиады оставался год. Понимал, что мне попасть в сборную практически невозможно. А в Новосибирске и в моем родном медицинском институте был как раз ажиотаж, все говорили: «он - вот-вот попадет на Олимпийские игры». И я думало: «как потом объяснять, что не попал»? После того, как в газетах писали… И тут я получил травму. И подумал: может быть это судьба? Если не попаду на Олимпийские игры - можно списать на травму, - признался КП-Новосибирск Виктор Маркин.

Спортсменов поддерживали письмами и телеграммами. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

И верно: не попасть в сборную из-за травмы не так досадно, как из-за проигрыша. Но тренер и не думал, жалеть спортсмена.

- Он сказал: «Какая травма? Ну-ка, на тренировки! Вперед»! Уже, наверное, через десять дней сняли гипс. А через две-три недели я выполнял работу в полном объеме. У меня – медицинское образование и понимаю: это было на грани фола. Никому не рекомендую так делать. Я помню соревнования на Кубок Советского Союза в Тбилиси, где нужно было стать призером, чтобы претендовать на попадание в сборную. И вот, я пробежал, попал кое-как в финал. Голова болит, ноги болят. Думаю: «не побегу, наверное. Какой смысл бежать, если будешь в финале последним»? А тренер Александр Григорьевич говорит: «Ничего у тебя не болит, ничего не разламывается! Шиповки надевай и беги». На меня этот так подействовало, что соревнования выиграл. Эмоция одна была – преодолеть себя.

АНГЛИЙСКИЙ ЛОРД НЕ ДАЛ СОРВАТЬ ИГРЫ В МОСКВЕ

Да, спортсмен победил самого себя. Видел, что показывает плохие результаты, получил травму, но… победил, ворвался в сборную. Только не все зависело от него. Под вопросом оказалась сама Олимпиада.

Ведь политика проникла в спорт не сейчас. Главы ряда держав плели интриги и прежде. А уж когда речь зашла об играх в Советском Союзе, некоторые вовсе заскрипели зубами. Тут и повод появился, чтобы громко фыркнуть и устроить саботаж: в конце 79-го года советские войска вошли в Афганистан. Власти США лишили своих спортсменов права на участие в чемпионате. Впрочем, так поступили не только Соединенные Штаты…

Счастливая майка Виктора Маркина стала музейным экспонатом. Фото: Влад КОМЯКОВ/Архив «КП»

- Спортсмены боялись, что большое количество стран откажется выступать и, вообще, этих игр не будет. Но я хорошо помню, как президент Международного олимпийского комитета, англичанин Лорд Килланин сказал: Что бы правители не делали, олимпийское движение есть и будет. Пусть они отказываются, но Олимпиада в Москве будет, - с уважением рассказывает легкоатлет.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР И ФИНСКИЙ ЙОГУРТ

Конечно, чемпионы чаще вспоминают стадионы, возгласы публики. Но мы попросили Виктора Федоровича рассказать про быт спортсменов.

- У каждой спортивной делегации был свой многоэтажный дом. И, например, наша команда эстафеты жила в трехкомнатной квартире. Шесть человек. По два человека – в комнате. Был телевизор, скорее всего – цветной. Была электрическая плита, утюг, гладильная доска. Стиральной машины не было, - вспоминает Виктор Федорович.

В России рекорд Маркина остался не побитым. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

А еще в Олимпийской деревне великолепно кормили. Нельзя же упасть лицом в грязь перед иностранцами. Ну, а советские спортсмены пробовали заморские «лакомства».

- Я тогда впервые попробовал финские йогурты. Естественно «Кока-кола» была в достатке. Она казалась очень вкусной. Была наша российская икра – черная и красная. Всевозможные наши рыбные деликатесы, - говорит Маркин.

ТАЙНАЯ ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Появляешься в Москве в спортивной форме – готовься: люди будут подходить, расспрашивать. В олимпийское лето было именно так. Но болельщики не только забрасывали вопросами. Еще поддерживали. И порой – очень необычно.

- Было огромное количество писем и телеграмм из Новосибирска, из Сибири. Люди поздравляли и желали успеха. И была такая телеграмма с моей малой родины Усть-Тарки. Там комсомольцы-комбайнеры включили меня в свое звено и дали обязательство, что будут перевыполнять план в честь Олимпиады, - улыбается чемпион.

А еще работали журналисты. Вот Маркин взял свое первое олимпийское «золото» - победил в беге на 400 метров. И работники телевидения решили снять сюжет втайне от самого чемпиона.

- Чтобы пообщаться с родными, приходилось идти на переговорный пункт, ждать, когда тебя вызовут в кабинку. Игры проходили, когда моим домом было общежитие в Новосибирске, а телефонная станция находилась на улице Богдана Хмельницкого. И вот, жена пришла туда, приехало телевидение, и ей сказали не говорить, что ее снимают, что наш разговор пишут, - рассказывает Маркин.

Молодая супруга тогда очень переживала. Ну, мало ли… Скажет муж что-то личное – а тут телевидение. Неловко будет. Но все прошло хорошо.

«БЫВАЕТ, СКУПАЯ СЛЕЗА ВЫСТУПАЕТ»

В России до сих пор никто не смог побить рекорд Виктора Маркина: 400 метров за 44,6 секунды. На Олимпиаде новосибирский легкоатлет получил и второе золото – в эстафете, где четыре спортсмена пробегают по 400 метров.

Но вспоминает чемпион не только награждение, но и атмосферу грандиозного спортивного праздника. И трогательную церемонию закрытия игр.

- Мне посчастливилось в этот момент находиться на стадионе, быть в составе спортивной делегации, которая шла по «Лужникам». Это был парад всех команд, которые участвовали в Олимпийских играх. Это незабываемо, - делится победитель.

- Виктор Федорович, а помните олимпийского мишку, который поднимался в воздух? Многие зрители не могли сдержать слез, когда он покидал стадион. Вы не всплакнули?

- Тогда не всплакнул. Но когда вижу эти кадры сейчас, бывает, скупая мужская слеза выступает, — признался КП-Новосибирск чепион.

СПОРТ – ЭТО СЧАСТЬЕ

Теперь в Международного олимпийском комитете не оказалось руководителя, который отделил бы политику от спорта. Теперь заморские спортивные чиновники с радостью лишают россиян флага, гимна и права и на честную борьбу. Об этом мы тоже спросили Виктора Маркина.

- Запрет спортсменам на их участие в соревнованиях – это не спортивный подход. Или, как говорил комментатор Николай Озеров «такой хоккей нам не нужен». Но спортсменам не надо посыпать голову пеплом. Они занимаются своим любимым делом, за работу получают вознаграждение. А заниматься любимым делом – это счастье, - говорит Виктор Федорович.

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