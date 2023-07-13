Предки в теме: родители новосибирских выпускников сняли клип на песню «Короля и Шута»

Родители выпускников сняли кавер на песню группы «Король и Шут». Фото: Анастасия Болховитина

В косухах, с татуировками и в банданах. Именно в таких образах выпускники гимназии № 13 увидели своих родителей. Мамы и папы оделись как рокеры и исполнили кавер на песню «Лесник» группы «Король и Шут».

- Мы к выпускному вместе шагали много лет. Уже ни к черту нервы, но есть один секрет, - поют вернувшиеся в юность взрослые.

Как проходили съемки необычного клипа - в материале КП-Новосибирск.

«ДОЧКА, МЫ НА РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ»

Идея снять ролик принадлежит ведущему Алексею Ружникову.

- Первыми идею с песней «Короля и Шута» поддержали папы. Потом и мамы откликнулись. Обсуждали все до мелочей: дресс-код, где и как снимать, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Ружников, ведущий.

Ну и как вам такие родители, а? Фото: предоставлено Лилией

Воодушевленные мамы и папы полезли в закрома. Начали искать по знакомым майки, косухи, украшения. Кто-то заказывал атрибутику на маркетплейсах, другие сами сели за швейные машинки. Продумывали все, вплоть до татуировок.

- У меня была переводная татуировка, а супругу я заказывала «рукав», - рассказала КП-Новосибирск Лилия, мама одного из выпускников.

- А я украшения взяла у подруги. Она вообще прокурор, но в душе тот еще панк, - вспоминает Татьяна, мама еще одного выпускника.

- Я майку сама себе сшила и вышила. Это была полная импровизация, - подхватывает другая мама.

Одежду и аксессуары пришлось покупать. Фото: предоставлено Лилией

Одна из сложных задач - не спалиться перед детьми, а то сюрприза не получится. Кто-то перед съемками переодевался в машине, другие - потихоньку в своих комнатах и на цыпочках уходили, чтобы дети не засекли.

- Мне пришлось подговорить девушку сына, чтобы она утащила его гулять. Ведь часть съемок проходила у нас дома, - вспоминает Лилия.

Для полноты образа пришлось переводить татуировки. Фото: предоставлено Лилией

Одна из мам вспоминает, как сказала дочери, что собирается с папой на родительское собрание.

-Мы были с младшей дочкой за городом, а старшую, как раз выпускницу, предупредили, что она сидит с девочкой. Младшая дочка ехала с нами домой, а все костюмы были с нами. Она постоянно спрашивала куда мы едем, зачем нам это. Ну и я сказала, что на родительское собрание едем, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама одной из выпускниц.

СМОТРЕЛИ С ОТКРЫТЫМИ РТАМИ

Съемки назначили на начало июня. В городе пекло: +35. Под ногами плавился асфальт, но вдохновленных родителей это не остановило. Взрослые панки вышли на городские улицы.

- Съемки длились около семи часов. Начали в 2 часа дня и закончили на закате в Заельцовском парке. Мы снимали около школы, покатались на метро. Так сказать, немного поставили район на уши. Сотрудники метро на нас смотрели с подозрением и не отставали от нас ни на шаг, - улыбается Алексей, ведущий.

Некоторые моменты снимали в вагоне метро. Фото: предоставлено Лилией

Клип показали детям в конце праздника. Одиннадцатиклассники стояли с раскрытыми ртами. Они были в восторге от того, на что их родаки еще способны.

- Когда у детей была дискотека, им включили наш клип. Сюрприз удался: ребята и девочки были в шоке. Просто до мурашек, - признаются взрослые.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родители выпускников гимназии № 11 тоже не отстают от трендов. Они вместе с Алексеем сняли пародию на сериал «Бумажный дом». Только взрослые не грабили банк и не печатали миллионы долларов, а хотели выкрасть результаты ЕГЭ и взяли псевдонимы в честь улиц города: Большевичка, Гаранин, Добролюбов.

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