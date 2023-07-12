Движение общественной поддержки «Сделай выбор» подвело итоги пятилетней работы

На форуме подвели итоги за пять лет работы. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

В кинотеатре «Победа» собрались около 300 активистов со всей Новосибирской области, чтобы подвести итоги пятилетней работы движения.

- За 5 лет благодаря движению мы узнали много интересных, уверенных в себе, увлеченных людей, которые воплощают свои организаторские, творческие, профессиональные способности в проектах разного масштаба. Они не боятся действовать. Андрей Травников всесторонне поддержал движение «Сделай выбор», потому что прежде всего наши активисты задают себе вопрос: что я могу сделать для региона, для страны? С таким убеждением живет каждый из нас. На предстоящих выборах губернатора Новосибирской области движение будет поддерживать Андрея Травникова. Отметим, что важным направлением работы движения станет сбор предложений для формирования программы губернатора по развитию столицы региона и Новосибирской области. Однако деятельность участников движения «Сделай выбор» не лимитирована сроками избирательных кампаний, поэтому разработка интересных инициатив, поиск путей их реализации будут продолжены, - сказал на открытии форума сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с речью, в которой сказал, что намерен и дальше поддерживать движение «Сделай выбор». Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

В своем выступлении Андрей Травников поблагодарил всех первопроходцев.

- Я рад, что проект не стал исключительно избирательным. Благодаря движению действует большое количество различных дискуссионных площадок, обсуждаются вопросы, связанные с развитием экономики, науки, образования, спорта. Мы узнаем, что важно для жителей области, где есть пробелы в работе, где есть достижения и примеры эффективной работы. Спасибо всем, кто присоединился к этому движению, - поблагодарил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО

Показательный проект движения - это единственный в России конкурс общественных стартапов, который носит название «Со мной регион успешнее» и стартовал в 2020 году. Правительство области оказывает грантовую поддержку на реализацию общественно значимых инициатив граждан. В разных населенных пунктах Новосибирской области местные жители благоустраивали на гранты придомовые территории, организовывали спортивные площадки, создавали музеи, библиотеки, занимались производством документальных фильмов, открывали творческие кружки, создавали детские театральные студии, клубы по интересам.

На форум приехали активисты со всей Новосибирской области. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

- Никогда не встречал такого быстрого отклика на инициативы, как в проекте «Со мной регион успешнее», который существует всего 3 года. Но за это время в нем приняли участие почти все районы области. Оказали поддержку более 1500 проектам, которые направлены на улучшение окружающей среды, развитие культуры, творчества, сохранение исторической памяти, развитие молодежного спорта, доступной среды. Все это инициативы обычных граждан, жителей нашей области. Проделать такую большую работу получилось благодаря участию Андрея Травникова, Александра Карелина. Они помогли выстроить диалог между людьми и властью, - отметил участник движения «Сделай выбор», учредитель бюро в сфере креативных индустрий «Культурный город», руководитель «Школы общественных стартапов» Артем Свиряков.

Среди участников мероприятия были и медийные лица, и обычные жители региона. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

Также на форуме выступил участник движения «Сделай выбор», организатор проекта «Дискуссионные площадки в городе» Дмитрий Колпаков.

- Мы организовали дискуссионные площадки по различным темам, приглашаем на них экспертов из разных сфер, представителей государственной и муниципальной власти. Все вместе вырабатываем план взаимодействия, - сообщил Дмитрий.

АВТОРИТЕТ РЕГИОНА РАСТЕТ

Движение «Сделай выбор» - это социальная лаборатория, кадровая студия для ответственных, творческих, активных и способных людей разного возраста. В первую очередь для тех, кто связывает свое будущее с жизнью, работой, общественной деятельностью в Новосибирской области.

21 активисту вручили удостоверение соучастника движения «Сделай выбор». Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

Оказывает поддержку в реализации региональных проектов на федеральном уровне председатель Совета РОО «Новосибирское землячество» Олег Шабуневич.

Участники рассказали про стартапы конкурса «Со мной регион успешнее». Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

- Я замечаю, что авторитет Новосибирской области на федеральном уровне растет. Правильно выстроенные взаимоотношения бизнеса, власти и общества дают отличные результаты. Они показали, какой потенциал заложен в людях Новосибирской области, - поделился Олег Шабуневич.

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