«Цветущий центр» и граффити: топ 10 бесплатных фотозон в центре Новосибирска

Летний Новосибирск прекрасен. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Хотите за лето сделать много крутых фотографий, но нет возможности уехать из родного города? Отставить панику! В Новосибирске множество локаций для красочных снимков, а на улице Ленина они буквально на каждом шагу! Корреспонденты КП-Новосибирск прошлись по центру города и нашли 10 прекрасных фотозон для ваших соцсетей.

На улице Ленина настоящий райский сад. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Свою охоту за фотографиями начните с улицы Ленина. Неудивительно, что новосибирцы, словно под гипнозом, подолгу рассматривают эту локацию. Цветы на пешеходной улице повсюду, а народу еще больше. Яблоку негде упасть. Поэтому, если хотите сделать красивый кадр, запаситесь терпением. Здесь таких, как вы, много.

Прямо как из сказки «Алиса в Стране чудес». Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Сделали фото посреди улицы? Не уходите далеко! Поверните голову и посмотрите на сказочный цветочный шкаф. Необычно, ярко и атмосферно. Кажется, что попал в сказку «Алиса в Стране чудес». Не хватает безумного шляпника и улыбающегося Чеширского кота.

Сибирячка показала мастер-класс по позированию. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Чуть дальше шкафа - желтый велосипед. Покрутить педали не получится, но грациозно присесть на него - запросто!

Скромный сеновал. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

«Хочешь большой, но чистой любви?.. Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал», − вспоминается цитата из фильма «Формула любви». Стога сена давно стали любимой декорацией фотографов. Дресс-код приветствуется: надеть соломенную шляпу, клетчатую рубашку и шорты будет лучшим решением. Ведро, стоящее рядом, тоже задаст нужную атмосферу.

Девушка на троне, парень под боком - все правильно! Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Устали? Пора отдохнуть и посидеть на мягком белом троне.

Надпись на стене не врет: место явно вдохновило новосибирцев! Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Японии цветение сакуры приходится на период с середины марта по начало мая, а у нас, в столице Сибири, она цветет все лето. Около дома № 3 на улице Ленина собралась толпа людей, чтобы поглядеть на это чудо. Фото сделать проблематично, но время ожидания компенсируется лайками и комментариями.

Люди по достоинству оценили картину. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Мечтали побывать в Третьяковской галерее? На улице Ленина свой шедевр. Желтые хризантемы и розовые лилии гармонично смотрятся вместе, а массивная коричневая рама задает творению особый антураж. Пабло Пикассо позавидует.

Качели всегда в тренде. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Отойдем чуть дальше от пешеходной улицы. И снова вернемся к дому № 3 на улице Ленина, но с другой стороны, в гастродворик. Как вам лозунг «Лето без интернета»? А как следить за новостями «Комсомолки»? Следовать флешмобу не рекомендуем, а фото сделать можно.

Еще одно произведение искусства. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Хороший кадр можно сделать, если повернуть за угол того же здания. Здесь еще одно граффити - черно-белый мурал со Стивом Джобсом, зеленые бочки−эмодзи, красочные постеры - постарайтесь захватить все это в объектив камеры. Как только закончите с фото, можете наградить себя кофе из ближайшего заведения.

Центр Новосибирска радует уличным искусством. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Розовая лиса, оранжевый аксолотль, яркая голубая змея и шаман. Достойный итоговый снимок гарантирован. Фантастический стрит−арт можно найти недалеко от Первомайского сквера.

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