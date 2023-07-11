В Новосибирске пошел дождь посреди жаркого дня. Фото: Галина ПОНОМАРЕВА / Никита МАНЬКО
Несмотря на сильную жару, ни дня не проходит без дождей. Ливень в Новосибирске 11 июля залил город. Ясное небо вдруг закрыл плотный слой туч, и на Новосибирск обрушилась гроза. Хоть она была недолгой, на дорогах появились глубокие лужи и длинные ручьи.
Красный проспект после дождя.
Фото: Галина Пономарёва
На дорогах глубокие лужи.
Фото: Никита МАНЬКО
Не повезло тем, кто идет вброд…
Фото: Галина Пономарёва
После сильного ливня дороги превратились в реки, а машины — в своего рода лодки, рассекающие по воде. Не повезло тем, кого дождь застал на улице в шортах и сандалиях — в таком прикиде переходить через дорогу очень мокро и холодно.
Да и в любой одежде придется ее скорее переплывать.
Фото: Галина Пономарёва
Впрочем, многие оделись по погоде.
Фото: Никита МАНЬКО
Площадь у железнодорожного вокзала стала одним широким, но неглубоким озером.
На вокзале затопило площадь и проезжую часть рядом.
Фото: Дмитрий БУКЕВИЧ
А в Октябрьском районе хоть открывай пляж: ручей льется через песчаный холмик. Полежать на этом песке желающих нет, а вода доставляет пешеходам массу неудобств, особенно мамам с колясками, которым приходится идти через бурный поток.
Через воду приходится толкать коляску
Фото: Анна ПАШАГИНА
От непогоды горожане прячутся под козырьками, забегают в подземные переходы.
В метро «Золотая Нива».
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Дождь стоит стеной, кругом сверкают молнии и гремит гром.
Кого-то дождь застал далеко от дома.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Впрочем, находятся и те, кому дождь, наоборот, по нраву. Благодаря нему в городе стало немного прохладнее. Но на улице все равно очень душно, когда не дует ветер, ведь температура сейчас +27.
Из-за перепада температур появился туман.
Фото: Никита МАНЬКО
По дождю мы скоро будем скучать, ведь впереди — волна еще более сильной жары. В предстоящие дни синоптики обещают +36 градусов.
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