В Новосибирске пошел дождь посреди жаркого дня. Фото: Галина ПОНОМАРЕВА / Никита МАНЬКО

Несмотря на сильную жару, ни дня не проходит без дождей. Ливень в Новосибирске 11 июля залил город. Ясное небо вдруг закрыл плотный слой туч, и на Новосибирск обрушилась гроза. Хоть она была недолгой, на дорогах появились глубокие лужи и длинные ручьи.

Красный проспект после дождя. Фото: Галина Пономарёва

На дорогах глубокие лужи. Фото: Никита МАНЬКО

Не повезло тем, кто идет вброд… Фото: Галина Пономарёва

После сильного ливня дороги превратились в реки, а машины — в своего рода лодки, рассекающие по воде. Не повезло тем, кого дождь застал на улице в шортах и сандалиях — в таком прикиде переходить через дорогу очень мокро и холодно.

Да и в любой одежде придется ее скорее переплывать. Фото: Галина Пономарёва

Впрочем, многие оделись по погоде. Фото: Никита МАНЬКО

Площадь у железнодорожного вокзала стала одним широким, но неглубоким озером.

На вокзале затопило площадь и проезжую часть рядом. Фото: Дмитрий БУКЕВИЧ

А в Октябрьском районе хоть открывай пляж: ручей льется через песчаный холмик. Полежать на этом песке желающих нет, а вода доставляет пешеходам массу неудобств, особенно мамам с колясками, которым приходится идти через бурный поток.

Через воду приходится толкать коляску Фото: Анна ПАШАГИНА

От непогоды горожане прячутся под козырьками, забегают в подземные переходы.

В метро «Золотая Нива». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Дождь стоит стеной, кругом сверкают молнии и гремит гром.

Кого-то дождь застал далеко от дома. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Впрочем, находятся и те, кому дождь, наоборот, по нраву. Благодаря нему в городе стало немного прохладнее. Но на улице все равно очень душно, когда не дует ветер, ведь температура сейчас +27.

Из-за перепада температур появился туман. Фото: Никита МАНЬКО

По дождю мы скоро будем скучать, ведь впереди — волна еще более сильной жары. В предстоящие дни синоптики обещают +36 градусов.

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