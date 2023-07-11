«Не мог простить, что родители забрали мобильник»: в Новосибирской области четвероклассник покончил с собой

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области четвероклассник покончил с собой после ссоры с мамой из-за телефона. ЧП произошло в селе Битки Сузунского района. Мальчику было всего 12 лет, он рос в многодетной семье.

- В семье 5 детей. Они благополучные, на учете в ПДН не состояли. Родители оба работали, в семье все было хорошо, - рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

По словам сельчан, за несколько часов до трагедии дома произошел конфликт. Родители забрали у мальчика телефон, тот отреагировал на это остро:

- Ребенка попросили помочь по дому, а он в этот момент сидел в телефоне. Мальчик начал капризничать, у него забрали сотовый. Он психанул, ушел, не мог простить, что родители отобрали мобильник. Его начали искать и нашли уже мертвым. Он был в паре метров от дома, - рассказали КП-Новосибирск местные.

СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Следователи разбираются в ситуации, но вряд ли тут найдут виновных.

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