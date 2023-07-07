О наших узнают все!

На баннере - фото и краткая справка о человеке. Фото: Дарья МУЛОВА

В Советском районе на Бердском шоссе появились первые баннеры с выдающимися новосибирцами. Их могут увидеть жители и гости города. На каждом баннере - фотография того, кто внес вклад в создание Советского района. А таже краткая справка о выдающейся личности.

ГЕРОЕВ ВЫБРАЛИ ЖИТЕЛИ

В этом году Советскому району Новосибирска исполняется 65 лет. В честь этой даты по инициативе депутата Совета депутатов города Новосибирска Натальи Пинус совместно с депутатом Государственной думы РФ Александром Аксенёнко был организован народный проект «Знай наших».

Специальная общественная комиссия в течение месяца принимала предложения жителей Новосибирска о том, кого из достойных людей района они хотели бы видеть на баннерах. Предложить кандидата мог любой желающий. После чего участники комиссии выбрали, о ком из героев разместят информацию, о ком расскажут на выставке, с чьими портретами выпустят школьные тетради.

- У нас получилось реализовать проект благодаря соорганизаторам и партнерам: администрации Советского района, Музею Новосибирска, газете «Навигатор», факультету журналистики НГУ. Всего в рамках проекта мы планируем рассказать о 80 выдающихся личностях. В течение года будем размещать баннеры и другие материалы с именами жителей Академгородка, которые стояли у истоков создания нашего микрорайона. И это не только академики, ученые, врачи, но и строители, рабочие, - рассказала Елизавета Лидер, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска Натальи Пинус.

Проект организовали по инициативе депутата Совета депутатов города Новосибирска Натальи Пинус. Фото: Наталья Пинус // официальная страница ВКонтакте.

Сейчас вдоль Бердского шоссе появилось восемь баннеров. На них - фото и краткая справка о выдающихся людях города: академики Г. И. Будкер, Л. В. Конторович, С. Л. Соболев, А. П. Окладников, педагог-новатор А. И. Бороздин, кардиолог Е. Е. Литасова, общественный деятель Л. А. Шепелянский, мастер строительно-монтажного управления П. И. Машкина.

Например, имя новосибирского музыканта и педагога А. И. Бороздина известно далеко за пределами города. В Центре реабилитации имени А. И. Бороздина занимаются с детьми, которые страдают тяжелыми формами поражения центральной нервной системы. С ними работают музыкальные работники, психологи и специальные психологи, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги.

МОЛОДЕЖИ В ПРИМЕР

Проект «Знай наших» можно назвать образовательным. Собирать информацию о выдающихся личностях помогали студенты журфака НГУ. Они находили информацию в различных источниках: изучали архивы библиотеки, общались с родными героев проекта, запрашивали информацию в научных институтах, а также в учебных заведениях.

- Каждый из студентов выбрал себе героев проекта и собрал о них информацию. Я выбрала двух женщин-педагогов, потому что сама была связана с педагогикой. Считаю, такой проект важен, чтобы жители района знали, кто его создал, кто трудился здесь и чего добивался, - рассуждает Валерия Кочеткова, студентка журфака НГУ.

Потом о тех, кто стоял у истоков Академгородка, расскажут школьникам на классных часах. Ведь многие знают академиков Лаврентьева и Коптюга, но мало слышали о других выдающихся ученых, педагогах, рабочих.

Жители Советского района смогут подробнее узнать об исторических личностях на выставке в Доме ученых Академгородка, а также на информационном портале газеты «Навигатор».

- Проект актуальный. Мы должны рассказать подрастающему поколению о выдающихся людях, о том, на кого необходимо равняться. Школьники и студенты должны знать, кто создавал и строил Академгородок, кто вложил свой труд в становление района, - отметил депутат Государственной думы РФ Александр Аксёненко.