Почти Мальдивы: в реке под Новосибирском вода стала зеленая, как изумруд

Вода в реке стала ярко-зеленого цвета. Фото: https://t.me/monprirodi/Кадр из видео Анны Митиной

Река Бердь снова удивляет жителей Новосибирской области. Вода у берегов окрасилась в ярко-изумрудный цвет. Искитимцы и гости, приезжающие к реке, бьют тревогу: что это за странности?

- Вода очень густая, маслянистая, но при этом какого-то запаха химии нет, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Анна Митина.

Такой вода была в прошлые годы в заливе у села Морозово в Искитимском районе. Фото: Алексей НОСОВ

Такое случается уже не первый год. В 2021 году был случай, когда Бердь стала уж больно «ядовитой» - даже не зеленой, а кислотно-голубой. Такая вода радует на Мальдивах, а вот в Сибири заставляет задуматься: может, и правда химикаты?

Местный экоактивист Алексей Носов тогда передавал воду на анализ в лабораторию. Исследования показали, что речной «бульон» вовсе не безвредный: предельно допустимая концентрация фенола была превышена в 3 раза, железа - в 7 раз, формальдегида - в 9 раз, а содержание нефтепродуктов - в 150 раз! В этом году никто подобной проверки не проводил.

Активисты отнесли воду на анализ в лабораторию. Фото: Алексей НОСОВ

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин объяснил неестественно зеленый цвет воды слишком бурной водной растительностью.

- Каждый год цветут водоросли в Искитиме. Водоросли цветут в Искитиме каждый год. Не было такого года, чтобы не зацвели водоросли в Искитиме. И каждый год заголовки жалуются на маслянистые и нефтяные пятна в Искитиме. На опережение и превентивно: это не танкерная утечка, а ярко-зеленое цветение воды из-за активного размножения водорослей. Запотевшее яркими цветами водное стекло, - сообщил он в своем Telegram-канале.

Специалисты говорят, что сине-зеленая пленка образуется из-за цветения водорослей. Фото: Алексей НОСОВ

Позже анализ воды провели в лаборатории Института водных и экологических проблем СО РАН. Загрязнений не обнаружили, зато выявили очень много сине-зеленых водорослей, которые цветут при температуре выше +20.

- Процессы массового цветения фитопланктона происходят в летний период в Бердском заливе ежегодно, как правило с середины июня до начала сентября, - уточнили ученые.

Правда, кроме водорослей в воде все же нашли загрязняющие вещества. А значит, вина водорослей тут может быть лишь отчасти. КП-Новосибирск направила запрос в областное управление Роспотребнадзора с просьбой прояснить ситуацию.

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