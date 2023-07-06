«Он думал, что его никто не видит, а его снимала камера»: вор забрал у незрячего телефон

Мужчина (на фото слева) украл телефон у Николая ( фото в кружке). Фото: скриншот из видео "АСТ-54"/предоставлено Николаем Вахрушевым

В Новосибирске поймали вора, укравшего у незрячего мужчины телефон. Инцидент произошел вечером 12 июня возле дома на улице Учительской. Пострадавший 47-летний Николай Вахрушев стоял на крыльце возле подъезда и курил.

- Я услышал, как мимо меня прошли мужчина и женщина. Она еще громко посмеялась. Я пошел домой и вдруг почувствовал, будто ветерок одернул мою рубашку. Как раз в ней в нагрудном кармане лежал телефон, - рассказал КП-Новосибирск Николай Вахрушев, пострадавший.

Николай понял, что остался без сотового, когда вернулся в квартиру. Его сестра сразу начала смотреть камеры видеонаблюдения у подъезда. Вор думал, что его никто не видит, а его снимала камера.

На кадрах видно, как мимо Николая проходят два человека: это были мужчина и женщина, как говорил пострадавший. Вдруг мужчина резко вернулся и легким движением руки выхватил телефон из кармана незрячего.

- Племянница позвонила на мой телефон. Сначала шли гудки, а потом телефон выключили. Я написал заявление в полицию, - говорит мужчина.

Николай без телефона как без рук. В прямом смысле этого слова. Незрячему человеку телефон помогает во всех повседневных делах: на нем установлены программы, которые помогают считывать номинал купюр при походе в магазин, также смартфон читает объявления при наведении на текст. Да даже просто для того, чтобы надеть одинаковые носки, приходится пользоваться телефоном: камера с программой определяют цвет.

- Я не выходил из дома три недели. Максимум мог постоять на крыльце. Без телефона я не мог ориентироваться в пространстве, отличать цвета, ходить в магазин, чтобы купить продукты. Был будто беспомощный, - вспоминает Николай.

Неизвестный благотворитель

Видео с ограблением попало в соцсети. В комментариях новосибирцы не остались равнодушными. Люди стали предлагать скинуться и собрать Николаю деньги на новый телефон. Пока кто-то выдвигал идеи, некий аноним взял и подарил мужчине гаджет.

- Моей сестре пришло извещение с почты. Кто-то прислал мне новый телефон. Я не ожидал от людей такого отклика и доброты, - признается Николай.

Тем временем правоохранители поймали вора. Им оказался ранее судимый местный житель. Его поймали у него же дома.

- По словам мужчины, похищенный телефон он успел продать, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас бессовестный воришка находится под стражей. В полиции пробуют найти проданный телефон.

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