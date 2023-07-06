«Расцветай на Зорге»: решение жилищного вопроса для молодежи

«Расцветай на Зорге» - отличный вариант для начала жилищной карьеры. Фото: ГК «Расцветай»

Как правило, у молодых людей ограниченный бюджет, поэтому основной критерий при покупке первого жилья - стоимость. Цена квадратного метра «Расцветай на Зорге» максимальна комфортна - от 95 тысяч рублей. Ежемесячный ипотечный платеж за квартиру-студию будет 16 624 рубля*. Кроме того, новый проект известного новосибирского застройщика подходит для быстрого переезда. Дом первой очереди «Расцветай на Зорге» сдается в третьем квартале 2023 года.

- Молодежь - социально активная группа населения. Они много времени проводят вне дома, поэтому им важна транспортная доступность, - рассказали в ГК «Расцветай». - В 20 минутах езды от «Расцветай на Зорге» - метро «Площадь Маркса», центр левого берега Новосибирска, а в 10 минутах ходьбы от нее расположены два крупных вуза: НГТУ и СибУПК.

Дом первой очереди «Расцветай на Зорге» сдается в третьем квартале 2023 года. Фото: ГК «Расцветай»

Также важный фактор при выборе жилья - перспектива развития локации. Молодым людям важно, чтобы рядом были предприятия, куда можно устроиться на работу, и детские образовательные учреждения. В Кировском районе более 50 промышленных предприятий, среди которых крупные градообразующие компании, постоянно подбирающие персонал. Рядом с «Расцветай на Зорге» пять детских садов и три школы. В 10 минутах пешком от нового квартала - Затулинский дисперсный парк. Эта зеленая зона по красоте и благоустройству не уступает Михайловской набережной.

- Еще один запрос этой категории покупателей - готовый ремонт, чтобы сразу въехать в новую квартиру и не тратить дополнительные деньги, - комментируют в компании. - При этом ремонт должен быть адаптивным, чтобы можно было периодически что-то менять по своему вкусу. Молодые люди выбирают квартиры из расчета «здесь и сейчас». В «Расцветай на Зорге» застройщик предлагает квартиры с отделкой white box и готовым ремонтом.

Есть нейтральный и светлый варианты отделки. К такому монохромному оформлению всегда можно добавить яркие акценты, чтобы изменить восприятие пространства.

В «Расцветай на Зорге» можно приобрести квартиры с готовым ремонтом. Фото: ГК «Расцветай»

Рациональные планировки - еще одно преимущество квартир в «Расцветай на Зорге». Квартиры-студии правильной квадратной формы площадью 32 - 36 квадратных метров - это больше вариантов перепланировки и высокая мобильность функциональных областей. А также просторные однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые можно зонировать по своему усмотрению.

В «Расцветай на Зорге» открыт демоэтаж, посетив который вы оцените удобство планировок и качество отделки white box. Жилье в «Расцветай на Зорге» можно приобрести по субсидированной ипотеке: программа «Господдержка-2020» - 6,8% и семейная ипотека - 4,8%**.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

• ул. Зорге, 230

• ул. Орджоникидзе, 23

тел. (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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* Стоимость - 3 миллиона рублей, ставка - 6,8%, срок кредита - 30 лет, первоначальный взнос - 15% от стоимости квартиры. При условии имущественного страхования.

** Условия действуют через кредитование ПАО «Сбербанк».

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк» и др.

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