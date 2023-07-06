«Какая милая, я бы оставил»: новосибирцы спорят и жалеют пьяную девушку, которая ошиблась дверью и легла к молодой паре в постель

Незваная гостья устроилась в кровати сибиряков. Фото: Кадр из видео
Новосибирцы уже несколько дней обсуждают забавный эксцесс, случившийся с парой из Ленинского района. Сибиряки забыли закрыть в квартиру дверь, а потом обнаружили у себя дома незнакомую пьяную девушку.
— Я Лера, мяу, — ответила незнакомка на вопрос о том, кто она. И стала забираться в кровать. Кстати, перед этим, по словам хозяев квартиры, она сходила в их туалет.
Откуда же взялась Лера в чужих апартаментах?
— От соседа, он с ней пил. Она видимо вышла покурить и вернулась туда, куда ее завели ноги. А вообще в ту ночь она сильно пьяная была, говорят, у нее парень в армию ушел. Видимо, в расстроенных чувствах перебрала, — объяснила Ульяна, которая выложила кадры с девушкой в соцсети.
Ролик с незваной гостьей, тем временем, уже успел облететь все соцсети. И у сибиряков появились свои версии насчет произошедшего.
— Какие-то у нее подозрительно чистые ноги для человека, который шел босиком по улице. Да и в квартире подозрительно хорошо ориентируется… Уж не бывала ли она там раньше? — задаются вопросом люди. — Кот явно видит не в первый раз эту девушку.
— Я своей жене тоже говорил, что ситуации разные бывают…- Тут главное сделать удивленное лицо и сказать — первый раз вижу эту бабу дорогая, зуб даю.
— Я бы на месте девушки задумалась о своем благоверном. Может, он вообще ее в шкафу прятал, а дверь специально оставил открытой, чтобы та могла уйти, — строят теории сибиряки. — А она решила устроить представление. Ну, или спьяну не сообразила.
Не обходится, конечно, и без старых добрых шуток про «Иронию судьбы». В современной адаптации.
— А девушка, случайно, не имеет привычки ходить с друзьями в баню каждый год?
— «С легким паром» на новый лад.
— Может она из Москвы, просто адрес тот же.
— Лукашин, которого мы заслужили, — потешаются сибиряки.
А многие вообще не верят в реальность этой истории:
— Что я сейчас прочитал? Жюль Верн!
— Дверь не закрыли? Брехня.
— Не верю! — пишут комментаторы.
Есть и те, кто вообще упрекнул пару. Зачем пьяную было выгонять?
— Какая милая, давай оставим? Мяукает, на лоток ходит.
— И зачем выгоняли девушку ночью, да еще в таком состоянии? Могли бы до утра оставить. Пусть спит.
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