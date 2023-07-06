«Крутить его пришлось вручную»: в Новосибирске из заклинившего колеса обозрения спасли 19 человек, в том числе одного ребенка

В Новосибирске заклинило колесо обозрения на Михайловской набережной. Фото: спасатели МАСС/Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске днем 6 июля на Михайловскую набережную вызвали спасателей. Оказалось, там заклинило колесо обозрения и оно замерло. А внутри кабинок — люди. Чтобы их спасти, аттракцион пришлось раскручивать вручную.

Спасателям пришлось раскручивать колесо вручную, чтобы спасти людей. Фото: ГУ МЧС по НСО

— Оценили обстановку и приняли решение вручную двигать колесо обозрения, так как на вершине находились люди, в том числе ребенок. Таким образом, люди оперативно были эвакуированы, и необратимых последствий удалось избежать, — сообщили спасатели МАСС.

В МЧС добавили, что с колеса сняли 7 человек, из них один ребенок: трех человек сняли с высоты при помощи лестницы, а четверых спасатели вызволили, прокручивая колесо. Еще 12 смогли выбраться самостоятельно.

Всего удалось спасти 19 человек. Фото: ГУ МЧС по НСО

Заинтересовались случившимся и следователи, они начали проверку.

— Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщили в областном Следственном комитете. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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