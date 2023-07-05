В Новосибирске стартовали дискуссионные площадки, посвящённые развитию города

Одним из наиболее значимых в обсуждении стал вопрос с возвратом удобных маршрутов на ул. Первомайская, чтобы жители могли быстро добираться до Речного вокзала. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Обсудить одну из самых насущных тем - дороги и общественный транспорт - собрались представители ТОСов, управляющих компаний, старшие по домам, представители власти и просто активные жители района.

Эксперты и общественники обозначили и рассмотрели около десятка ключевых вопросов, в том числе: обустройство тротуаров и реконструкцию освещения вдоль проезжей части в частном секторе, состояние ливневой канализации, установку новых светофоров в местах большого потока автомобилей и рядом с образовательными учреждениями (например, пер. Дементьева, школа №117), асфальтирование ул. Новая, чтобы сделать комфортным выезд из района, строительство надземного перехода через Бердское шоссе вблизи развязки «Иня» и другие.

Также одним из наиболее значимых в обсуждении стал вопрос с возвратом удобных маршрутов на ул. Первомайская, чтобы жители могли быстро добираться до Речного вокзала. Как пояснили сами транспортники, оптимизация маршрутной сети связана с загруженностью общественного транспорта, развитием жилой застройки.

Что касается качества транспорта, то уже сейчас с абсолютно новым подвижным составом работает маршрут №50 - это низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами. Также увеличивается количество подвижного состава маршрутного такси №54, которое теперь работает в рамках муниципального контракта. В целом число автобусов будет расти, уже проведены соответствующие исследования пассажиропотока.

Кроме того, в ходе дискуссии участники обратили внимание на необходимость принимать более жесткие меры к водителям, нарушающим скоростной режим, что очень часто происходит, например, на ул. Марата, а также разобраться с проблемой прохождения строительной техники через жилой сектор.

Как говорят сами участники дискуссионной площадки, польза такого обсуждения в том, что можно напрямую получить информацию от тех, кто компетентен в решении конкретного вопроса. Председатель ТОС «Солнечный» Ольга Литвинова отметила, что обращения жителей часто получают формальные ответы, в которых сложно разобраться, особенно представителям старшего поколения.

- А вот такой живой диалог очень нужен. На встрече можно подробно разобрать вопросы, которые интересуют людей. Пояснить, что можно сделать, а что объективно нельзя, выслушать предложения жителей, вместе обсудить варианты решения проблем, - отметила Ольга Литвинова.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей Михайлов также отметил необходимость таких дискуссий. Не только потому, что в ходе обсуждения появляются новые варианты решения застарелых и наболевших проблем.

- По некоторым вопросам люди просто не проинформированы. Многие только сегодня узнали о каких-то перспективах. Допустим, осенью мы увидим положительные изменения в общественном транспорте, - сказал депутат.

Представитель УК «КЖЭК Горский» Захар Денисов уверен, что такие встречи нужно проводить регулярно, по разным темам.

- Власть должна прислушиваться к жителям района, и на этом выстраивать планирование своей работы. Чтобы уже на следующей встрече можно было предметно говорить, например, по тротуарам в частном секторе, сколько уже сделано, и сколько планируем на следующий год, - отметил Денисов.

Дискуссионные площадки с участием общественности и власти будут продолжены. В ближайшее время жители Первомайского и других районов обсудят развитие городской среды, образование, здравоохранение, поддержку предпринимательства и другие актуальные вопросы.

Напомним, начало большой дискуссии о будущем областного центра было положено на форуме «Время требует! Развитие Новосибирска», который состоялся 13 июня. Губернатор Андрей Травников обозначил на форуме в числе приоритетов, которые держит на личном контроле, - дороги, реновацию общественного транспорта и благоустройство города. Также глава региона отметил необходимость объединения усилий и слаженной работы всех уровней власти для развития города.