Билайн зарядил энергией связь для трейл-забега в предгорье Белухи

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

Отключение электроэнергии во время забега по пересеченной местности могло оставить организаторов без связи со спортсменами и возможности отслеживать их результаты на длинных дистанциях.

Более 500 спортсменов - любителей бега по пересеченной местности собрались в поселке Тюнгур в предгорье Белухи, чтобы принять участие в экстремальном забеге АЛТАЙ УЛЬТРА ТРЕЙЛ в заповедных местах Горного Алтая. Участники таких соревнований приезжают зарядиться энергией гор и пробежать дистанции различной сложности протяженностью от 8 до 110 километров, преодолевая различные препятствия: курумник, броды, заросли карликовой березки, резкие спуски и подъемы, перемены погодных условий.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

При данных условиях крайне необходимо иметь надежную мобильную связь, так как вопрос безопасности является одним из основных. Организаторы, болельщики должны иметь возможность следить за передвижением спортсменов с помощью онлайн-трансляции на протяжении десятков часов и фиксировать результаты. Участники же должны сохранять уверенность, что в любой ситуации смогут выйти на связь с нужными людьми.

Однако данный забег рисковал остаться без связи, так как в районе проведения мероприятия были запланированы технические работы на электросети. На помощь пришли технические специалисты билайн.

- Для того чтобы обеспечить стабильную работу сети, нам потребовалось дополнительно привезти и установить к вышке связи генератор электроэнергии. Мы были заранее предупреждены о технических работах на электросети в эти дни и приняли необходимые меры. Без этого на время работ связь у клиентов просто пропала бы. В условиях экстремальных соревнований это недопустимо. Получается, мы дали не только заряд электроэнергии, но и заряд уверенности в связи, - комментирует Алексей Пикалов, главный энергетик Восточного региона билайн.

Организатор гонки Павел Розанов высоко оценил работу сети билайн в месте соревнований:

- Мы были спокойны за финишные результаты и онлайн-трансляцию, это важно. Все оборудование работало на билайне. У нас было два-три смартфона: через один пустили считывание результатов на финише, через другой - онлайн-трансляцию. Все работало без нареканий.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

В итоге в дни соревнований нагрузка на сеть выросла в 3 раза в сравнении с предыдущими выходными. Спортсмены и организаторы мероприятия активно звонили и использовали скоростной мобильный интернет. Использованные гигабайты интернет-трафика можно сравнить с просмотром 280 45-минутных серий любимого сериала в режиме онлайн или 140 тысячами фото, просмотренных и выложенных в социальных сетях.

СПРАВКА КП

АЛТАЙ УЛЬТРА ТРЕЙЛ / ALTAI ULTRA-TRAIL® - соревнование по трейлраннингу, бегу по пересеченной местности - проводилось в седьмой раз. Мероприятие объединило спортсменов из 32 регионов России, желающих испытать свои силы и выносливость, чтобы пробежать по каменистым тропам среди дикой нетронутой природы и впитать энергию гор Алтая. Больше всего спортсменов приехало из Новосибирской области, Москвы и Московской области, Алтайского края, Кемеровской, Томской областей и Красноярского и Приморского краев.

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