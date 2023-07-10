«Света не было сутки, воду отрубили»: новосибирские туристы показали, как курорты Абхазии тонут в воде

Абхазию затопило после ливня. Фото: скриншоты из видео Алексея и Надежды

Подмоченный отпуск. Именно так в двух словах можно назвать отдых новосибирских туристов в Абхазии. Там прошел сильнейший ливень, реки вышли из берегов и начали топить жилые кварталы. Гагры, Лдзаа и Пицунда тонут в воде. Дороги размыты, море волнуется, до пляжей добраться сложно. Вдобавок к этому перебои с электричеством и водой.

КП-Новосибирск пообщалась с несколькими туристами из Новосибирска, которые отдыхают в Абхазии, они рассказали о последствиях проливного дождя.

Алексей вместе с женой приехал в отпуск в Пицунду 8 июля. Успели накупаться в море, поваляться на пляже. Думали, что хорошая погода будет весь отдых, но 9-го числа начался ливень.

- У нас ливень был полдня. Подтопило некоторые дороги и улицы. Света не было до сегодняшнего дня. Воду выключили в обед часа на 3 или 4 даже. Видно, что это нештатная ситуация и к ней никто готов не был, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, турист.

В доказательство мужчина отправляет видео. На кадрах он выходит с супругой из дома, чтобы дойти до магазина, а воды на улице по щиколотку.

- Теперь на море можно не ходить, купаться прямо тут. Прямо из подъезда нырять. Вода прозрачная, чистая. Она тут везде: на газонах, на асфальте, - говорит Алексей.

Сибиряк не отчаивается. Уверен, что ситуация скоро наладится и он еще погуляет с супругой по городку.

Не отчаивается и туристка Надежда. Она приехала отдыхать с семьей в Абхазию в город Алахадзы.

- Здесь был ливень, но дом, в котором мы живем, не затопило. Пострадали те дома, которые стоят ближе к морю. Перебои со светом и водой были, но совсем недолгие, - поделилась с КП-Новосибирск Надежда.

Сибирячка даже умудрилась дойти по затопленным улицам до моря. Воды в Алахадзы было по голень. Машины старались ездить аккуратно, чтобы не обрызгать прохожих.

- Сегодня пасмурно, дождь идет мелкий, но отдых это нам все равно не испортит. Утром, когда шли на пляж, на дорогах воды уже не было, - добавляет отдыхающая.

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