Лето за городом с Афоней, Бендером и Алисой Селезневой: если бы советские киногерои жили в частных дома

Как сложились жизни любимых киногероев? У нас есть версия!

Мы смотрим советские фильмы с любовью и ностальгией. И всякий раз замечаем: быт и привычки героев все меньше похожи на нашу современность. В этом, конечно, прелесть старого кино, это дает теплое чувство приятной ностальгии. Но, согласитесь, интересно узнать: как сложилась бы жизнь героев в нынешнее время? Окажись сантехник Афоня и находчивый Шурик нашими современниками — чем бы они занимались? Как бы они жили? И главное — где бы они жили?

Предлагаем пофантазировать, как сложились бы их судьбы в наши дни и в нашем городе. Точнее, пригороде — даже киногероев летом тянет поближе к природе.

АФОНЯ ОТКРЫЛ СВОЕ ДЕЛО

Афанасий Борщов бросил пить и открыл свое дело. Фото: кадр из фильма «Афоня», 1975, режиссер: Георгий Данелия

Помните, Афоня в глубоком отчаянии идет на самолет, готовый лететь куда угодно? Потом слышит, как его окликает Катя…

Еще миг — и пассажир понимает, что образ очаровательной медсестры лишь пригрезился ему. Афанасий Николаевич садится на борт и улетает в Новосибирскую область — подальше от всего того, что напоминает прежнюю неудачную жизнь.

У нас он поселился в Новосибирском районе. С выпивкой завязал.

Тем временем Катя выучилась на терапевта. И по программе «Земский доктор» переехала в село. В больнице, где она работала, однажды прорвало трубу, вызвали сантехника. И, представляете, Афоня с Катей снова встретились! Кто бы мог подумать: обоих судьба унесла в Сибирь. Сыграли свадьбу,появились дети. А с ними и свой дом: недаром Афоне издавна грезился «коттедж а-ля рюс».

Сделать давнюю мечту реальностью помогли бы не только верная Катя и трезвый образ жизни, но и «Семейная ипотека» Сбера. Тут и процент на строительство дома доступный — от 5,3% годовых, и стартовый взнос умеренный — от 15%. Как раз по карману нашим героям.

Кстати, глава семейства открыл свой бизнес — ИП «Борщов». Компания занимается установкой и обслуживанием сантехники. Работает хорошо, в интернете — отличные отзывы.

БИЗНЕС-ТРЕНЕР ОСТАП БЕНДЕР

Остап Ибрагимович размышляет, как победить колорадского жука на даче. Фото: кадр из фильма «12 стульев», 1976, режиссер: Марк Захаров

Жизнь преподнесла много ценных уроков Остапу Бендеру. Несколько раз он буквально прошел по лезвию — был на грани гибели, рисковал попасть под статью.

В нашей альтернативной реальности великий комбинатор перестал проворачивать сомнительные акции. Да и зачем? Теперь Остап Ибрагимович проводит бизнес-тренинги, помогает разработать личный бренд и выработать уверенность в себе.

В свободное время занимается спортом. В плане интересов он очень разносторонний: по утрам в фитнес-центре упражняется с гирями, вечерами ходит в шахматный клуб.

Бизнес-тренер облюбовал под Новосибирском село Новые Решеты. Очень уж ему название понравилось — напомнило что-то очень знакомое и перспективное.

На новом месте жительства сам собой отпал вопрос про «ключ от квартиры, где деньги лежат». Какая квартира? Тут нужен дом! Когда стал выбирать ипотечную программу, пришел в восторг от «Господдержки» (со ставкой в Сбере от 7,3%). Во-первых, сыну турецкоподданного польстила сама идея, что помощь от государства можно получить даже не относительно, а просто честными способами. А во-вторых, порадовало отсутствие требований к наличию семьи и детей — ведь Зося Синицкая, нежная и удивительная, осталась в другой жизни…

Оформил кредит, купил землю и построил дом. По утрам пьет кофе на веранде — конечно, в белых штанах. По выходным делает на участке шашлык. А сорвав с грядок свежую помидорку и пучок петрушки, неизменно повторяет:

- Нет, это не Рио-де-Жанейро! Это гораздо лучше!

АЛИСА СЕЛЕЗНЕВА ЖИВЕТ С ВЕРТЕРОМ

Алиса Селезнева снова прилетела из будущего. Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего», 1985, режиссер: Павел Арсенов

Помните космических пиратов, которые охотились на миелофон — прибор для чтения мыслей? Фильм «Гостья из будущего» заканчивается для них плохо — оба попадают под арест.

Но это не все. Спустя десять лет их освобождают условно-досрочно из космической тюрьмы, и негодяи вновь начинают охоту на Алису Селезневу. Куда бежать? Девушка решила отправиться в 2023 год, да куда-нибудь подальше от столицы — в Сибирь.

Здесь Алиса Игоревна стала заниматься IT-технологиями. Новые нейросети, приложения для смартфонов, программное обеспечение… С ее знаниями все это — запросто. Недавно в Технопарке новосибирского Академгородка даже выступила с лекцией «Принципы импортоопережения в информационных технологиях».

Пользуясь востребованной профессией, оформила в Сбере жилищный кредит по программе ипотеки для IT-специалистов. Ставка — всего 4,7%! Такую даже в Альфе Центавра не сыщешь. И построила коттедж за городом.

Знаете, что такое «умный дом»? Вот у Алисы Селезневой — точно умный. Камеры с распознаванием лиц, климат-контроль, голосовое управление абсолютно всем, даже посудомоечной машиной. Конечно, стоило это недешево. Но у айтишной ипотеки один из самых высоких лимитов из всех льготных программ — до 9 миллионов в нашем регионе, так что хватило на все. Само собой, в доме есть и робот-пылесос. Хозяйка назвала его Вертером…

ШУРИК УЧАСТВУЕТ В ТОК-ШОУ

Шурик вновь встретился со старым напарником. Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965, режиссер: Леонид Гайдай

Шурик закончил с красным дипломом политех. И хотя учился в инженерном вузе, написал книгу исключительно гуманитарного характера. Называется она — «Правда и мифы о традициях кавказских народов».

Издание наделало много шума среди критиков. Автора до сих пор приглашают на федеральные ток-шоу и с пристрастием расспрашивают: «Вы действительно замешаны в похищении человека?».

Общественный резонанс оказался для Александра выгодным — он получил хорошую прибыль с продажи книги и вложил ее в жилье: взял «Ипотеку на строительство дома» в Сбере — чтобы обосноваться в Ордынском районе.

Строить дом по этой программе можно самостоятельно, а можно с любым подрядчиком — даже аккредитации банка не требуется. Шурик предпочел нанять бригаду. А теперь самое интересное: прорабом у него стал Федя. Тот самый, который был напарником Шурика против собственной воли. И изрядно поднаторел в строительных тонкостях во время своих «общественно-полезных работ».

– Непременно дом с мансардой хотите, – спрашивал Федор, обращаясь к клиенту на «вы». – Может, не надо?

– Надо Федя. Надо! – категорично отвечал Александр.

КСТАТИ

Киногерои — в тренде

Популярность индивидуального жилищного строительства растет. Спрос на ипотеку на ИЖС в России бьет все рекорды: как рассказали в Сбере, только в мае банк выдал более 35 миллиардов кредитных рублей тем, кто мечтает о собственном доме.

Смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС, по мнению аналитиков, будет продолжаться. Они полагают, что по итогам 2023 года общий объем выдач на индивидуальное строительство в банке достигнет 200 миллиардов рублей — а это почти в восемь раз больше, чем в 2021-м.

Кстати, тем, кто только планирует «снять свое кино» о счастливой загородной жизни — будет полезно узнать, что в июне 2023 года Сбер упростил правила предоставления льготной ипотеки на ИЖС: теперь от заемщиков не требуется предоставлять дополнительный залог или привлекать поручителя на период строительства дома: залогом все это время может служить сам земельный участок. Подробнее об этом рассказали здесь.

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