«Мыться страшно, я вам клянусь!»: новосибирское общежитие начало рушиться после капремонта - вибрирует потолок и осыпается плитка

Дом рушится после ремонта. Фото: Ирина ФЕДИНА

В Новосибирске жильцы общежития по адресу: улица Шекспира, 9, боятся, что в их доме может случиться трагедия. Внешне здание выглядит прилично, да и внутри чувствуется - недавно был ремонт.

- Толку-то - стало даже хуже, - говорят жильцы. - В тишине слышен треск. По стенам ползут трещины. Мы боимся, что все это скоро рухнет на нас.

Фасад общежития по адресу: улица Шекспира, 9. Фото: Ирина ФЕДИНА

КП-Новосибирск съездила на место и оценила масштаб бедствия.

ГИПСОКАРТОН ВМЕСТО КИРПИЧЕЙ

Дом № 9 по улице Шекспира - ярко-желтая двухэтажка 1950 года постройки. Свежая краска, прилично выглядящий фасад. Но жильцы заверяют: это только фантик, а конфеткой тут и не пахнет. Заходишь внутрь - свисающие провода, трещины на всех стенах, облупившаяся краска и тусклый свет. Под лестницей красуется продолговатый разлом. При этом видно: ремонт был и внутри - краска свежая. Но в целом впечатление как после землетрясения.

Вход в кухню. Фото: Ирина ФЕДИНА

В общей кухне трескается плитка. Горячая вода в доме есть, но как только ее включаешь, начинает вибрировать потолок.

По всему периметру трещины. Фото: Ирина ФЕДИНА

- Нам кажется, что он может упасть. Мыться страшно, я вам клянусь, - призналась КП-Новосибирск Светлана, жительница общежития. - По ночам мы слышим треск. Как в фильме ужасов. До ремонта тоже были проблемы, но после - стало однозначно хуже.

На втором этаже трещин меньше, но и там они есть. Ольга Никитина, управляющая общежитием, говорит, что внутри ремонт сделали в 2016 году. В 2018-м начали появляться небольшие трещины. Затем они становились все больше и больше. В чем причина резкого ухудшения ситуации? Управляющая говорит, ремонтники убрали капитальную перегородку между санузлом и кухней и поставили вместо нее гипсокартон.

Дверь кабинки выбита. Фото: Ирина ФЕДИНА

- Перегородку снесли строители, наверное по приказу, заменив гипсокартоном. Жильцы воевали еще при ремонте, что это грубое нарушение, стена ведь несущая. Нас в то время футболили, мол, у них все по проекту. А у нас результат сейчас! - возмущается Ольга.

Жители обращаются в разные инстанции: и в ГЖИ, и в прокуратуру, и в мэрию. Реакция есть, но «косметическая».

Строители заделали стену. Фото: Ирина ФЕДИНА

- Трещина появится - ее замажут, плитка отвалится - обратно приклеят. Вот и все. Помните фильм «Дурак»? У нас, похоже, тот же сценарий, - вздыхает Ольга.

СПЛОШНЫЕ РЕМОНТЫ

Жители заявили о себе в социальных сетях - написали пост в одном из пабликов. В комментариях появился ответ от департамента ЖКХ. Судя по всему, там не верят в снесенную капитальную стену:

- В соответствии с региональной программой капитального ремонта по указанному адресу в 2014 году был выполнен ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализования, в 2021 году - ремонт фасада. Работы по сносу и замене несущих стен внутри помещений в рамках данной программы не предусмотрены. Текущий ремонт помещений общего пользования (кухни, санузлов, умывальной, душевых), устройство покрытий полов в коридорах 1-го этажа по адресу: улица Шекспира, 9, выполнен в 2015 - 2016 годах.

Трещина под лестницей. Фото: Ирина ФЕДИНА

Также в департаменте ответили, что ремонт кухни и санузла проводился более 7 лет назад, это много. В то же время жильцы сами должны следить за своим имуществом и домом, поэтому им следовало бы за свой счет провести обследование технического состояния здания. Тогда уж и думать, что ремонтировать дальше.

КП-Новосибирск также отправила запрос в мэрию, чтобы узнать, как в департаменте проверяли, были ли ошибки и замены капитальных перегородок на гипсокартон во время ремонта дома № 9 по улице Шекспира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber