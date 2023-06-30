В Троллейном жилмассиве появится новая спортплощадка

Депутат Денис Кулинич проверил ход работ. Фото: Вера ИВАНОВА

Хорошая новость для жителей Ленинского района: во дворе 16-подъездного дома № 74 по улице Плахотного построят спортивную площадку. Появится она в рамках реализации регионального проекта «Территория детства» при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Дениса Кулинича (депутатское объединение «Единая Россия»). Что будет на площадке - в нашем материале.

ПОСТРОЯТ НА ДВА МЕСЯЦА РАНЬШЕ

Контракт по выполнению работ заключен с подрядной организацией ООО «Городок детства». В соответствии с графиком производства работ строительство площадки должно быть завершено до конца августа, но планируется, что это случится на два месяца раньше.

- Я не вижу смысла тянуть. Мы хотим, чтобы дети до конца лета смогли поиграть на новой площадке, - сказал генеральный директор компании «Городок Детства» Михаил Мартьянов.

Уже закончили подготовку основания, в настоящее время ведутся работы по установке футбольных ворот, волейбольной стойки, восстановлению ограждения, укладке резинового покрытия.

- Мы были знакомы с проектом еще до начала стройки, надо было организовать голосование: жильцы сами выбирали, что им нужно, давали рекомендации, - уточняет Ирина Силищева, старшая по дому.

«МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ!»

На строительство спортивной площадки около дома № 74 по улице Плахотного выделено 2 миллиона рублей, почти миллион из которых уходит только на ограду.

- Надо вместе думать, как дальше облагораживать территорию дома. Что касается ближайших двух лет, то мы будем выделять средства. Небольшие, но будем. Если нужна будет земля, саженцы, сразу организуем. Это большой проект, на который выделяется много средств, и это совместная деятельность администрации и жителей. Если жители тоже будут выделять средства, то можно будет сделать гораздо больше всего: и спортивное поле, и небольшой парк на территории дома, и много чего еще, - объясняет депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Кулинич.

Согласны с ним и местные жители.

- Дом большой, и надо расширять детскую площадку. Мы обращались к депутатам, писали наказ - и в этом году нам очень повезло: выделили деньги на спортивную площадку. В дальнейшем обещают сделать покрытие и на детской площадке. У нас осталась еще неохваченная территория, на которой мы думаем сделать парковую зону или зону для проведения различных мероприятий, потому что двор у нас очень большой, как и дом - 16 подъездов. Рядом тоже очень много домов, поэтому молодежь, дети и взрослые очень часто собираются у нас во дворе, и замечательно, что у нас теперь будет новая спортивная площадка, - говорит старшая по дому Ирина Силищева.

А сейчас новосибирцы очень рады тому, что во дворе будет новая площадка и что территория дома облагораживается и расширяется.

- В наш двор приходят очень много ребят, и очень хорошо, что построят площадку. В одном месте будут играть маленькие дети, а в другом - постарше, или наоборот. Больше детей будут заняты. Также надо добавить больше элементов, чтобы дети не стояли, например, в очереди на качели. В общем, надо постепенно расширять площадку, а еще хорошо было бы поставить несколько лавочек и урны рядом с ними, - рассуждают сибиряки.

Жители считают, что неплохо было бы сделать и парковую зону. Завезти земли, сделать клумбы, чтобы и взрослым было комфортно смотреть за детьми и отдыхать. Получится ли воплотить эту идею - пока неясно.

Дальнейшее облагораживание дома будет проходить в ближайшие несколько лет. Средства будут выделять как жители дома, так и мэрия города, а двор так и останется излюбленным местом у детей и взрослых.