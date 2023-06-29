«Город приобрел инвестора»: застройщик готов вложить до 2 миллиардов рублей в реновацию участка около «Локомотив-Арены»

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На прошлой неделе КП-Новосибирск рассказывала, что территорию недалеко от новосибирского центра ждет глобальное преображение. Но оно откладывается из-за жалобы одного из застройщиков. Резонансная история получила развитие - назначено заседание по заявлению мэрии, оспаривающей решение УФАС об отмене итогов конкурса на право заключения договора КРТ.

МЭРИЯ УВЕРЕНА В СВОЕЙ ПРАВОТЕ

Истец - департамент строительства и архитектуры, ответчик - УФАС по Новосибирской области. Третьи лица - ООО «СЗ «Акация на Ватутина», ООО «Комфорт», ООО СК «Мета», ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой». Это как раз все компании, которые подавали заявки на участие в аукционе за право заключения договора на комплексное развитие территории за спорткомплексом «Локомотив-Арена». Предварительное заседание назначено на 20 июля.

Напомним, что конкурс на комплексное развитие территории площадью 6,76 гектара город объявил весной. Победу одержало ООО «Комфорт». Но другой участник конкурса - специализированный застройщик «Акация на Ватутина» - потребовал признать конкурс недействительным и пожаловался в УФАС.

«Акация» заявилась на аукцион, но департамент строительства и архитектуры отклонил заявку из-за того, что компания подала не полный комплект документов. Не допущенный к конкурсу застройщик считает, что ему отказали по формальным причинам, а компанию «Комфорт» якобы допустили незаконно.

Антимонопольщики оценили претензию по-своему - сочли, что департамент не должен был допускать вообще никого из претендентов. Мэрия же уверена в своей правоте и пожаловалась на антимонопольную службу в арбитраж.

«НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛ, А ГОРОД ПРИОБРЕЛ ИНВЕСТОРА»

Пересуды о громком споре понеслись по соцсетям, Telegram-каналам, средствам массовой информации. Особенно любопытны два обсуждаемых тезиса. Один - о том, что, мол, победила компания-ноунейм без опыта в строительстве. Второй - о якобы упущенном миллиарде, который вроде бы готова была вложить в торги за территорию «Акация на Ватутина». Поводом для подобной версии, вероятно, стала цитата из жалобы «Акации» в УФАС - о том, что застройщик якобы имел в своем распоряжении кредитное решение от Сбербанка, в соответствии с которым «денежные средства, предоставляемые на выкуп права заключения договора КРТ, составляют 1 050 000 000 рублей. Помимо этого, размер средств, дополнительно выделяемых для мероприятий в соответствии с пунктами договора КРТ, составляет 1 080 000 000 рублей».

Трактовка этой жалобы, которая стала разлетаться по массмедиа, похожа на ошибку либо даже на информационную спекуляцию.

Во-первых, наличие кредитного решения не означало, что «Акация» готовила миллиард для выкупа права на КРТ. Да и по словам застройщиков, земля, где отсутствуют инженерные коммуникации, дороги, участок, который еще требуется расселить, не может стоить дорого. Муниципалитет не вкладывал в площадку около «Локомотив-Арены» бюджетные средства, которые нужно было бы компенсировать за счет продажи земли.

Директор строительной компании «Брусника» в Новосибирске Михаил Ансимов в разговоре с «Континентом Сибирь» отметил, что многие до сих пор не понимают, в чем суть аукционов на право комплексного развития территории.

- На торгах разыгрывается право зайти на территорию не только для жилищного строительства, но и для выполнения обязательств, стоимость которых может составлять миллиарды рублей. С этой точки зрения никто ничего не потерял. Наоборот, город приобрел инвестора на основании законного механизма, который исполнит обязательства - расселит частный сектор на участках под социальные объекты и так далее, - цитирует Анисимова издание.

Застройщик объясняет: иной была бы ситуация, если бы город за счет бюджета подготовил площадку с коммуникациями, а застройщик мог работать без дополнительных инвестиций. Вот тогда муниципалитету для компенсации затрат было бы необходимо проводить аукцион по большей цене.

Во-вторых (и это как раз касается бюджета проекта), в жалобе «Акации» указано, что «размер средств, дополнительно выделяемых для мероприятий в соответствии с пунктами договора КРТ, составляет 1 080 000 000 рублей». Эксперты же считают, что территория потребует гораздо больших вложений.

- Эта локация, несмотря на близость к центру, настолько не проработана с точки зрения инженерной инфраструктуры, что даже прогнозировать крайне сложно, сколько будет стоить подвести сюда тепло, воду, канализацию, я уже не говорю про строительство дорог. Это совсем другие бюджеты. Все это ложится на плечи застройщиков и, как следствие, отразится на себестоимости квадратного метра жилья, - рассказал «КС» директор ООО «СЗ «Вира Инвест» Денис Краев.

Выигравшая конкурс компания обозначала порядок сумм, необходимых на реализацию проекта КРТ.

- Компания «Комфорт» готова немедленно приступить к исполнению обязательств в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающих в том числе выкуп и расселение 65 старых домов, выкуп земельных участков, благоустройство прибрежной территории обводненного карьера. Объем необходимых вложений в подготовительный этап реновации на сегодня оценивается в сумму до 2 миллиардов рублей. 1,5 миллиарда рублей - ориентировочная стоимость расселения. Стоимость благоустройства прибрежной территории - до 300 миллионов рублей. Проектные и подготовительные работы потребуют еще около 200 миллионов рублей, - прокомментировали в ООО «Комфорт».

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИМЕЕТСЯ

Что касается опыта компании-победителя на строительном рынке, то заявления об отсутствии опыта - тоже ошибка (случайная или намеренная). Гендиректор «Комфорта» Сергей Чечко отметил, что компания давно работает на рынке Новосибирска и области, поэтому «говорить, что ООО «Комфорт» - какой-то малоизвестный участник рынка, нельзя». В частности, компания занималась расселением ветхих домов в рамках строительства жилого комплекса «Стрижи на Кирова». Построенный «Комфортом» в Заельцовском районе жилой комплекс «Эволюция» в 2019 году был признан лучшим во Всероссийском рейтинге Единого ресурса застройщиков РФ.

Благоустраивать территорию за «Локомотив-Ареной» компания готова. Но теперь возникший спор откладывает реновацию. А значит, не только иногородним спортсменам, но и новосибирцам, которые ходят мимо спорткомплекса либо посещают там концерты, придется по-прежнему терпеть ветхие дома по соседству с современной ареной, а их жителям - с нетерпением ждать расселения. И надеяться, что суд будет справедливым и скорым.