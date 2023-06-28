Наставничество как призвание

Снежана Козел учит подопечных делать все аккуратно. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

2023 год Президент РФ объявил Годом педагога и наставника. На «Электросигнале», старейшем заводе Новосибирска, наставничество - часть культуры и жизни предприятия. О работе, интуиции и человечности заводских наставников - в материале «Комсомольской правды».

Каждый новый сотрудник «Электросигнала» попадает под крыло технологов и мастеров. В зависимости от первоначального образования они дают теорию и проверяют, насколько новичок ее усвоил. После чего за ним закрепляют высококвалифицированного сотрудника, который передает новичку свой опыт, следит за его работой, подсказывает, контролирует, следит за качественным и полным погружением в работу. В среднем обучение длится 3 месяца.

На заводе обучают и с нуля: даже тех, чье образование далеко от технического, кто ни разу в жизни не видел паяльника и станков.

«И В МЫСЛЯХ НЕ БЫЛО СТАТЬ НАСТАВНИКОМ!»

Монтажника радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) Снежану Козел на завод завела сама судьба. В 2001 году ее позвала на «Электросигнал» подружка. Сказала, можно поработать 3 месяца за ученическую стипендию, а потом решить, уйти или остаться.

- Думала, 3 месяца побуду и уволюсь. Но меня эта работа так затянула! Завод стал как дом родной. Моя работа словно медитация: в нее погружаешься полностью, никого не замечаешь, руки сами все делают. Мне очень нравится момент, когда на голой плате постепенно появляются детальки и она словно превращается в красивую картину. Люблю, когда все получается красиво и качественно, - признается наша героиня.

Поначалу попала в 62-й цех на микросборки: работала под микроскопом. Начинала также под чутким руководством наставницы, которая терпеливо объясняла, что и как правильно делать. У Снежаны тогда и в мыслях не было, что когда-нибудь она сама станет наставником, будет делиться своими знаниями и опытом.

Завод сотрудничает со всеми институтами и колледжами, принимает ребят на практику. А в течение трех лет по договоренности с колледжем на «Электросигнале» проходили практику целые группы студентов. И на плечи Снежаны легла обязанность всех их обучать.

Под группу выделили отдельное место, а Снежана была у ребят мастером: давала им работу и следила за выполнением. Важно было объяснить все доходчиво, найти общий язык. Это у заводчанки получилось на отлично: после колледжа несколько ребят вернулись на завод.

- Работать с подростками было непросто, но я справилась. Когда они, уже отучившись, пришли к нам, я опять стала их наставником. Но объясняла уже более глубокие и сложные вещи, - говорит заводчанка.

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Наставничество теперь - неотъемлемая часть заводской жизни Снежаны Козел. Когда приходят новички, она знакомит их с теорией и тут же погружает в рабочий процесс. Сначала выдает старые платы и детальки, на которых можно потренироваться. Учит формовать элементы, паять. А когда видит, что подопечный набил руку, переходит на более сложные образцы.

В обучении Снежана спуску не дает. Если ученик допустил ошибку, то должен исправить ее сам. Она возвращает новичку плату, говорит: «Ищи, где ошибся». Тот начинает сверяться с чертежом, разбираться, после чего появляется больше ответственности, внимательности к тому, что он делает. Такой подход заводчанка выработала сама. А еще она никогда не позволяла, чтобы кто-то делал за ее учеников их работу. Поначалу это многим не нравилось: думать самостоятельно готов был не каждый.

- Я в обучении строгая. Моя наставница была такой, говорила: «Давай, Снежана, не торопись. Самое главное - качество и понимание документации». Я старалась делать все сама, мне это помогло в дальнейшем. Поэтому и к ученикам своим у меня такой строгий, но честный подход. Пусть новичок посидит часик, поразбирается, зато сам потом как будет рад, что все получилось! Наша работа - ответственная, серьезная, поэтому и в обучении у меня все серьезно, - объясняет «Комсомольской правде» монтажница. - Всегда полностью вкладываюсь в обучение каждого. Мне приятно, когда вижу результаты своего труда: сотрудника, который делает свою работу качественно, кропотливо, с любовью!

Светлана Школа к своим ученикам очень требовательна, и они за это благодарны. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ЗАЖЕЧЬ ИСКРУ

Монтажник РЭА и приборов Светлана Школа на заводе с 2000 года. С такой говорящей фамилией как не стать наставником? Когда только пришла на «Электросигнал», тоже проходила обучение: с теплом вспоминает своего наставника, говорит, благодаря ему и втянулась так быстро, полюбила свое дело. Учеников она ведет давно, и к наставничеству у нее свой подход.

- Пытаюсь все донести понятно, но сразу требую делать работу качественно. Может, из-за этого моим подопечным тяжеловато, но в будущем они за это не обижаются, а, наоборот, благодарны. Потому что сразу научились делать свое дело на отлично, - поделилась Светлана.

Говорит, сложно лишь тем, кому это не дано, и лентяям. Интуитивно понимает, кто на заводе не задержится, а кто останется надолго. Новеньких она поначалу учит паять. Когда пайка получается, дает чертежи, чтобы учились в них разбираться. По мнению Светланы, самый сложный период в обучении - когда нужно читать чертежи. Если эту науку не освоить, дальше учиться не получится.

ЗАЖЕЧЬ ИСКРУ

Светлана к наставничеству относится очень серьезно: каждому ученику уделяет максимум внимания, старается найти подход, чтобы быть на одной волне с человеком и знания в его голове укладывались сразу по полочкам. Качеством своего обучения гордится: говорит, работа на заводе очень развивает ум и дает ценный багаж знаний, с которым можно смело двигаться вперед.

Все наставники несут ответственность за своих учеников. Проверяют продукцию, которую те делают, отвечают за ее качество. В свободное плавание новичков отправляют только после того, как они сдадут на разряд. Но даже после этого новенькие остаются под невидимым крылом: наставники продолжают контролировать, помогают, подсказывают. Потому что не могут иначе. Ведь быть настоящим наставником - значит любить свое дело и уметь зажечь искру этой любви в других.