2 тысячи волонтеров «Единой России» приняли участие в медицинской миссии в новых регионах

С первых дней СВО из Новосибирский области в Донбасс собрано и отправлено более 160 тонн груза. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта ER.RU, c начала СВО «Единая Россия» организовала в новых регионах отдельное направление гуманитарной миссии - медицинское. За это время в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсестры, студенты-медики.

- В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои, и помощь врачей была нужна как воздух. В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города - «Аполлония». Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа - яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали в Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным, - говорит депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем.

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы имени Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

- Они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь. При необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе, где не работает лифт, они транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно. Наши волонтеры имеют и опыт работы в экстремальных условиях. Они помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения, - сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

Подготовить волонтеров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные «Единой Россией» курсы.

- По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины, - отметил Дмитрий Хубезов.

Он координировал работу медиков-волонтеров в Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации служил в военном госпитале вблизи линии соприкосновения в ЛНР. В конце мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО. Его опыт работы в зоне спецоперации стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

- По линии «Единой России» вместе с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» планируем внести новое положение народной программы - обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны, - уточнил он.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. По словам Дмитрия Хубезова, для помощи жителям новых регионов привлекают лучшие кадры.

- Главным внештатным специалистом по первой помощи в четырех новых субъектах назначен Артем Катулин. Легендарный человек, основатель ведущего в стране центра по обучению первой помощи с элементами тактической медицины. Сразу три моих помощника в ближайшее время выезжают вместе с нами в зону проведения СВО. Каждый из них - эксперт в области оказания первой помощи. Мы понимаем, что нашей стране и нашему народу выпали очень трудные испытания. И для Победы нужно перестроиться и отдавать еще больше сил, времени, знаний и умений. В данный момент нет ничего важнее, чем защита нашей Родины, - заключил Дмитрий Хубезов.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель волонтерского центра «Единой России» в Новосибирской области Юлия Швец отметила, что новосибирское региональное отделение открыло пункты сбора гумпомощи в первые дни после начала СВО: основной - в РИК, а также во всех 44 местных отделениях. Собрано и отправлено в Донбасс более 160 тонн груза.

- «Единая Россия» всегда откликается на любую беду, помогает жителям новых регионов, оказывает поддержку людям, которые живут в пунктах временного размещения, отправляет грузы для военнослужащих. При личном участии и поддержке депутатов всех уровней, предпринимателей и обычных граждан сибирякам уходят фуры с инструментами, спецсредствами связи, средствами профессиональной экипировки. Кроме того, отправляют машины повышенной проходимости («Нивы», УАЗы), квадрокоптеры, тактические ноутбуки. В Новосибирской области сбор и отправка груза по запросам бойцов идут в постоянном режиме. К гуманитарной миссии «Единой России» подключились и продолжают подключаться общественные организации. Волонтеры работают на прилегающих территориях, в зоне СВО. Одними из первых в Донбасс отправились депутаты и организованные ими группы специалистов, в том числе бригады врачей. В июне прошлого года из Новосибирска в ЛНР и ДНР уехали первые группы активистов регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Ребята работали в досуговых центрах для детей, в гуманитарных центрах, адресно развозили продукты и необходимые вещи, помогали в госпиталях. Молодогвардейцы продолжают эту миссию: несколько дней назад в Донбасс уехала новая бригада. Также в настоящее время формируется к отправке гуманитарный груз в Белгородскую область, - сказала Юлия Швец.