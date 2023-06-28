Организаторов референдума за изменение системы избрания мэров заподозрили в ангажированности

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Такое решение по предлагаемому для вынесения на областной референдум вопросу было принято после обсуждения с экспертами и изучения сложившейся судебной практики и правовой позиции Верховного суда России.

Напомним, что ранее ходатайство о проведении такого плебисцита было принято Избирательной комиссией Новосибирской области, а 19 июня документы поступили в Законодательное собрание региона для проведения проверки на соответствие требованиям закона.

- Инициативной группой по проведению областного референдума предложен вопрос о принятии законопроекта, направленного на изменение порядка избрания глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов на территории Новосибирской области, который уже установлен законом Новосибирской области № 484 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления», принятым в соответствии с федеральным законом № 131. Таким образом, вопрос инициативной группы урегулирован данными законами и не соответствует требованиям пункта 2 статьи 12 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и пункту 1 статьи 4 закона Новосибирской области № 180-ОЗ «Об областном референдуме Новосибирской области». Также указанная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой и правовой позицией Верховного суда РФ, - сообщила участникам совещания руководитель департамента по правовым вопросам аппарата Заксобрания Татьяна Варда.

Заместитель председателя комитета Константин Антонов акцентировал внимание участников заседания на том, что инициаторы референдума за то время, пока шло обсуждение инициативы по изменению системы выборов мэра - обсуждение широкое, гласное, предельно демократичное, не предпринимали ничего и предоставленными возможностями для обсуждения не воспользовались.

- Никому не было отказано в слове, в трибуне. Мы с коллегами приняли участие в десятках различных неформальных встреч, в которых, кстати, принимали участие и депутаты наукограда Кольцово… А это получается детский сад или какой-то политический хайп: приняли закон и вдруг сейчас - референдум. Считаю, что аргументы нашего юридического департамента совершенно обоснованны, - заявил депутат.

Точку зрения о том, что вопрос с проведением референдума его инициаторы обострили вовсе не ради самого референдума, высказал и другой областной парламентарий.

- Есть четкие критерии допустимого. Совершенно очевидно, что рассматриваемая нами инициатива, в том числе формулировка вопроса, этим критериям допустимости не соответствует. Подтверждение тому - многочисленная судебная практика, от которой мы как комитет законодательный не можем отмахнуться. Инициаторы этого не понимали? Для чего начинать процесс, финал которого предсказуем и очевиден, превращая его в информационную кампанию? На мой взгляд, нам сегодня важно не только принять законное решение, но и прямо сказать: цель инициаторов сегодня - дестабилизация. И лично я буду голосовать за соблюдение федерального закона и призываю к этому всех своих коллег, - подчеркнул заместитель председателя комитета, представитель ЛДПР Александр Щербак.

По итогам обсуждения председатель комитета Игорь Умербаев огласил решение о несоответствии законодательству предлагаемого для вынесения на референдум вопроса, которое депутаты поддержали большинством голосов.