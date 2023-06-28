Александр Аксененко регулярно организует сбор и доставку гуманитарных грузов в зону СВО. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Новосибирский депутат Госдумы, председатель РО партии «Справедливая Россия - За правду» в Новосибирской области Александр Аксёненко регулярно посещает подразделения из нашего региона в зоне СВО, организует сбор и доставку гуманитарных грузов.

В июне он посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних под Луганском. Вместе с соратниками и волонтерами привез ребятишкам крупы, муку, консервы, сушки, канцелярию, игрушки и мороженое.

- Пообщались с руководителем и сотрудниками. Стойкие, открытые и честные люди. Говорят, с 2014 года ждали вхождения в Россию. Договорились, что будем помогать этому социально-реабилитационному центру адресно. В следующей партии гуманитарной помощи передадим обувь. Мы - одна страна. Одна большая семья, где чужих детей не бывает, - написал в своем телеграм-канале парламентарий.

Александр Аксёненко: - Чужих детей не бывает! Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Александр Аксёненко уверен, что во время переходного периода, связанного с интеграцией Луганской народной республики в российское законодательство, детские учреждения испытывают определенные сложности со снабжением. Поддержка важна и им, и медицинским организациям. По запросу луганского перинатального центра руководитель фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Государственной думе ФС РФ Сергей Миронов организовал сбор и передал этому медучреждению перевязочные и прочие расходные материалы на общую сумму 300 тысяч рублей. Александр Аксёненко вместе с соратниками доставил груз до места назначения и проконтролировал передачу из рук в руки.

В начале июня в Луганск из Новосибирска под контролем Аксёненко отправились три фуры гуманитарного груза и пять автомобилей для военнослужащих из Новосибирской области. В доставке также участвовали заместитель председателя РО партии «Справедливая Россия - За правду» в Новосибирской области, автор проекта «УАЗ на Донбасс» Сергей Шилов и заместитель председателя Союза отцов России в Новосибирской области Сергей Мажирин.

Александр Аксёненко вместе с соратниками передал в луганский храм отреставрированную икону. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Кроме физической, продуктовой гуманитарной помощи важна и помощь психологическая. В рамках большой гуманитарной миссии, организованной Аксёненко и его соратниками, из Новосибирска в Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации. В результате боевых действий она сильно пострадала. Ее вывезли в новосибирскую реставрационную мастерскую и возвратили на родину накануне одного из главных христианских праздников - Дня Святой Троицы. Икону встретили архиепископ Беловодский Павел (Валуйский) и наместник Всехсвятского подворья Свято-Вознесенского монастыря архимандрит Иоанн (Сухина). Также из Новосибирска передали нательные крестики, пояски для военнослужащих, христианскую литературу для верующих. А уазик, на котором активисты везли икону из Новосибирска, передали местным волонтерам для доставки гуманитарных грузов по зоне СВО.