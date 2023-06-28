«Закрылась в ванной, пытаясь спастись»: сибиряк зверски убил любовницу, узнав, что от него ушла жена

Приговор убийце - 19 лет лишения свободы. Фото: Мария НОВИКОВА

Под стражу жителя Тогучина - 39-летнего Игоря Коваленко - взяли в марте прошлого года. Оператора местной котельной заподозрили в кровавой бойне, которая произошла в канун 8 марта в одном из домов на улице Кирова. В тот день вместе со своей любовницей Анной Назаровой мужчина пришел в гости к другу. Судя по количеству пустых бутылок, обнаруженных на месте происшествия, компания праздновала. Но отдых со спиртным обернулся кошмаром: его итог –два трупа. На старте процесса Коваленко сделал ставку на присяжных, но убедить их в своей невиновности не смог.

- Потому что гособвинитель все мои слова, высказанные перед присяжными, вывернул своим образом, попытался ввести присяжных в заблуждение. Свидетель дает одни показания, гособвинитель сказал, что да не было таких показаний, - посетовал обвиняемый в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

Речь идет о показаниях его бывшей гражданской жены. В суде она встала на его защиту. А вот на следствии рассказала, как рассталась с Игорем из-за его связи с другой женщиной. В день трагедии Коваленко пытался помириться, трижды приходил к сожительнице. А после того, как она его отвергла, похоже, решил отомстить за это любовнице. Под горячую руку подогретого алкоголем тогучинца попал и друг - Владимир Адаменко, у которого они с Анной были в гостях.

- Испытывая неприязнь к Адаменко, он подошел к нему спящему, и не менее 11 раз нанес удары ножом в область шеи, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Анжелика Егорова.

От рассвирепевшего любовника Анна Назарова закрылась в ванной, пытаясь спастись. Но он выломал дверь и учинил кровавую расправу.

- Нанес не менее 43 ударов деревянными фрагментами двери, утюгом и неустановленным тупым твердым предметом по голове, - говорит Анжелика Егорова.

Присяжные единогласно признали Коваленко виновным в двойном убийстве. Основным доказательством стала запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как преступник покидает дом.

- Нет ни одной прямой улики. По этой видеозаписи вообще невозможно никого определить, увидеть или еще что-то, защищался в ходе процесса Игорь Коваленко.

Мужчина твердил: в доме, где все произошло, в тот вечер он был, выпивал, но не убивал. Но один из свидетелей рассказал, Игорь позвонил ему сразу после убийства и сказал: «Походу, я кого-то завалил».

Приговор - 19 лет лишения свободы. Отбывать наказание ранее неоднократно судимый за кражи рецидивист будет в колонии строгого режима. Отцу убитой 27-летней Анны Назаровой и сестре 52-летнего Владимира Адаменко осужденного обязали выплатить 2,5 миллиона рублей за моральный ущерб.

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