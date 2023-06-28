Суд оставил на свободе новосибирского депутата, обвиняемого в фиктивном трудоустройстве матери троих детей

В пользу государства депутат заплатит 300 тысяч. Фото: Мария НОВИКОВА

Оставили на свободе, но наказали рублем. Сегодня Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор депутату областного Заксобрания Глебу Поповцеву. Свою вину он не признавал до последнего, тем не менее, еще до финального заседания с лихвой погасил весь ущерб.

- На какое надеетесь решение? – поинтересовалась журналист КП-Новосибирск до начала заседания.

- Я буду рассчитывать на справедливое.

Перед оглашением приговора Глеб Поповцев всерьез опасался, что может лишиться свободы. В прениях гособвинтель запросил для него реальный срок - три года колонии. Ведь предъявили народному избраннику весьма серьезные обвинения.

- Действия подсудимого квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения, - пояснила корреспонденту КП- Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Наталия Чернова.

Поповцева задержали в ноябре 2021 года. Двое суток народный избранник провел в камере изолятора. Но потом его поместили под домашний арест, затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Уличили депутата в фиктивном трудоустройстве помощницы. На бумагах она была, получала зарплату, а в реальности – не работала на депутата. Следователи СК выяснили: на работу в региональный парламент женщина не ходила, но при этом у нее шел трудовой стаж, а банковской карточкой, на которую ей начисляли зарплату и стимулирующие выплаты, по версии следователей, пользовался сам депутат. Тем самым причинил ущерб Заксобранию на сумму 844 тысячи 694 рубля 58 копеек. В суде Поповцев заявил: умысла на хищение не было, а все деньги шли на оплату труда других членов его команды.

- Я проявил финансовую небрежность в распределении, формировании этих денежных средств. Конечно, когда ты каждый день распределяешь миллионы, десятки миллионов, то по-честному говорю, глаза замыливаются на эти цифры, - попытался оправдаться Глеб Александрович перед судьей.

На счета Заксобрания в ходе предварительного и судебного следствия Поповцев перечислил 850 тысяч рублей, таким образом с лихвой компенсировав весь ущерб. При этом вину он так и не признал.

Суд парламентария признал виновным, но оставил на свободе. Наказали главу крупнейшего в регионе сельхозпредприятия только рублем. В пользу государства он заплатит 300 тысяч. А после вступления приговора в законную силу осужденного с большой долей вероятности лишат мандата.

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