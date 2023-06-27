Стихия обрушилась на Новосибирскую область.Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА/ предоставлено читателями.
Вечером во вторник непогода обрушилась на регион: столицу Сибири буквально заливало. Мы собрали фото и видео ливня в Новосибирске 27 июня 2023 - смотрите, как стихия бушевала в городе.
Небо затянуло жуткими облаками.
Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА
Сначала небо затянуло жуткими облаками: такое ощущение, что кто-то плеснул на них чернила.
Такое небо завораживает.
Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА
Называются такие облака вымеобразными - чаще всего их видят в тропиках. Предвещают они образование циклона.
Такие облака называются вымеобразными.
Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА
Новосибирцы только и успевали постить фото с редкими облаками: кадры получились эпичными.
Фото с невероятными облаками получились эпичными.
Фото: Дмитрий БУКЕВИЧ
А потом на город обрушился ливень, да такой, что те, кто был в тот момент на улице, вмиг намокли.
Досталось и улице Ленина, цветочные украшения на которой восстанавливают после фестиваля.
Улицу Ленина залило.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
А в Чановском районе погода преподнесла другой неприятный сюрприз: там пошел град.
Его оказалось так много, что земля будто покрылась белой пеленой.
Выпавшего града было невероятно много. Фото: предоставлено читателями.
А размером он был с перепилиное яйцо.
Град был размером с яйцо. Фото: предотсавлено читателями.
Тем временем синоптики объявили штормовое предупреждение: 28 июня ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами до 22 м/с.
Непогода задержится в городе.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
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