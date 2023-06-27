Стихия обрушилась на Новосибирскую область.Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА/ предоставлено читателями.

Вечером во вторник непогода обрушилась на регион: столицу Сибири буквально заливало. Мы собрали фото и видео ливня в Новосибирске 27 июня 2023 - смотрите, как стихия бушевала в городе.

Небо затянуло жуткими облаками. Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА

Сначала небо затянуло жуткими облаками: такое ощущение, что кто-то плеснул на них чернила.

Такое небо завораживает. Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА

Называются такие облака вымеобразными - чаще всего их видят в тропиках. Предвещают они образование циклона.

Такие облака называются вымеобразными. Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА

Новосибирцы только и успевали постить фото с редкими облаками: кадры получились эпичными.

Фото с невероятными облаками получились эпичными. Фото: Дмитрий БУКЕВИЧ

А потом на город обрушился ливень, да такой, что те, кто был в тот момент на улице, вмиг намокли.

Досталось и улице Ленина, цветочные украшения на которой восстанавливают после фестиваля.

Улицу Ленина залило. Фото: Алена КУЛЕШОВА

А в Чановском районе погода преподнесла другой неприятный сюрприз: там пошел град.

Его оказалось так много, что земля будто покрылась белой пеленой.

Выпавшего града было невероятно много. Фото: предоставлено читателями.

А размером он был с перепилиное яйцо.

Град был размером с яйцо. Фото: предотсавлено читателями.

Тем временем синоптики объявили штормовое предупреждение: 28 июня ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами до 22 м/с.

Непогода задержится в городе. Фото: Алена КУЛЕШОВА

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