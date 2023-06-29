АО «РЭС» продолжает установку «умных» счетчиков: в этом году смонтируют более 40 тысяч приборов

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Их начали устанавливать после 01.07.2020 в соответствии с положениями Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018.

По этому закону установку и замену счетчиков в многоквартирных домах обязан осуществлять за свой счет гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»), а у прочих потребителей и в частных домах - сетевые организации, крупнейшей из которых в Новосибирской области является акционерное общество «Региональные электрические сети». Закон предписывает энергетикам устанавливать новые «умные» счетчики на границе балансовой принадлежности. Для частных домов это место, как правило, на опоре линии электропередачи, расположенной вблизи земельного участка. А для потребителей, в свою очередь, предусмотрена обязанность обеспечить допуск к месту установки прибора учета, а также меры воздействия в виде расчета объема электропотребления с применением повышающих коэффициентов в случае двукратного недопуска энергетиков.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

При этом установка «умных» счетчиков не только является обязательством для сетевой компании, но и несет значительные преимущества для потребителей. Снятие показаний с приборов учета происходит ежемесячно автоматически либо периодически персоналом АО «РЭС», поэтому потребителю не нужно снимать и передавать показания, а контролировать свое потребление можно дистанционно с помощью выносного дисплея. Кроме того, нет необходимости впускать в свой дом незнакомых контролеров для проверки приборов учета и контрольного снятия показаний. А еще эти приборы имеют опцию контроля потребляемой мощности и позволяют исключить хищение электроэнергии, что поможет защитить интересы добросовестных потребителей от вероятных скачков напряжения, если их «предприимчивые» соседи начнут перегружать линию.

К сожалению, работы по установке таких счетчиков требуют обязательного отключения электроэнергии. И поэтому наиболее оптимальное время для выполнения таких работ - летний период, когда последствия отключений не так значительны, как в холодное время - осенью или зимой. В любом случае для минимизации продолжительности отключений энергетики тщательно планируют график выполнения работ, проводят предварительную подготовку и только после этого осуществляют непосредственную установку интеллектуальных приборов учета, стараясь все смонтировать в течение рабочего дня, когда большинство потребителей находятся на работе и не будут испытывать неудобств из-за отключения электроэнергии.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В течение 2023 года АО «РЭС» запланировало установку более 40 тысяч приборов учета. Энергетики просят жителей Новосибирской области с пониманием отнестись к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии компания заблаговременно информирует управляющие компании или ТСЖ, а также публикует данную информацию на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области, а также в сельской или районной администрации.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Однако установка и проверка счетчиков стали благодатной нивой для различного рода мошенников. Поэтому, если к вам обратились подозрительные лица с просьбой предоставить доступ к прибору учета, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» или в АО «Новосибирскэнергосбыт» любым удобным способом:

- по телефонам диспетчерских служб АО «РЭС» вашего района;

- по телефонам доверия АО «РЭС» (383) 289-41-00 либо АО «Новосибирскэнергосбыт» (383) 273-98-39.