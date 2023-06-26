Новосибирские трудотряды сыграли в боулинг

Благодаря депутату Игорю Кудину встреча неравнодушных школьников стала традицией.

Ученики школ левобережья - одни из самых активных подростков Новосибирска, многие из них участвуют в трудотрядах и помогают сибирякам. Для них благодаря инициативе депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Кудина (депутатское объединение «Единая Россия») устраивают дружеские соревнования. Как они прошли в этом году - в нашем материале.

ОБУСТРАИВАЮТ КЛУМБЫ И ПРЕОБРАЖАЮТ ДВОРЫ

- Уже на протяжении 15 лет у нас на округе работают трудовые отряды при организациях ТОС. Это ребята, которые остались на лето в городе, но у них есть желание заниматься общественно полезной деятельностью, - делится Игорь Кудин. - Они в течение месяца обустраивают клумбы, наводят порядок во дворах, проводят субботники, чистят Бугринскую рощу и многое другое. За эту неравнодушную позицию мы их благодарим и организуем игру в боулинг. Соревновательный момент тоже присутствует, ведь это ребята с разных территорий.

Попробовали свои силы четыре отряда по 10 человек ТОСа «Новогодний» и ТОСа «Бугринский» - по две команды с каждого. Кроме того, участие в игре приняла команда ТОСа «Оловозаводская», она славится активным волонтерским отрядом. Это учащиеся школы № 49, отряд «Ананас». Еще один отряд «Здоровье» при НРОО «Наше здоровье» - волонтерская группа, которая в течение всего года оказывает помощь пожилым, моет окна, выносит мусор, работает с приютами для животных, участвует в экологических акциях, собирает гуманитарную помощь, делает свечи на СВО. Возрастные рамки участников отрядов - с 1-го по 11-й класс, но многие приходят и со своими младшими братьями и сестрами, которые берут пример и тоже хотят помогать.

- Я искренне верю, что если молодой человек принимает участие в жизни своего двора, своей улицы, помогает взрослым и пожилым, то он задумается сам, бросить ли мусор в следующий раз, и сделает замечание другим, - говорит Игорь Кудин. - Так проявляются любовь и забота о близких, так появляется стремление сделать свой подъезд, дом, двор, улицу чище и уютнее, так появляется желание помочь соседям и пенсионерам, так мы становимся сильнее. С этого начинается патриотизм. Когда я вижу целеустремленных ребят, готовых прийти на помощь, готовых помогать, отдавать свое время, не просиживая его в гаджетах, стараюсь это поощрять.

Игорь Кудин. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

Алексею Евстратенко 15 лет, он окончил 9-й класс и в свободное время волонтерит. Такая система мотивации действительно работает:

- Я участвую и помогаю в каждом отряде. Например, на 9 Мая мы собираемся, готовим продукты для ветеранов, относим им подарки, разговариваем. Принимаем участие в субботниках, проводим массовые мероприятия в День города. Я стоял в фотобудке и фотографировал людей, чтобы они запомнили этот день. Волонтером я работаю с 13 лет - получается, третий год. Об этом мне рассказали друзья, идея мне понравилась. Я рад, что приношу пользу и помогаю делать мир лучше. Это приносит мне счастье и удовольствие.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Молодежь становится все более зрелой и ответственной, говорит депутат, а их поступки вдохновляют и взрослых. Работа с детьми и подростками на округе ведется постоянно: они участвуют в субботниках, уборке Новогодней аллеи. Взрослые стараются оторвать детей от гаджетов. Например, здесь работает коррекционная школа № 152. Несмотря на сложности со здоровьем, дети ведут активную жизнь и участвуют в различных мероприятиях. Не так давно сборная школы участвовала в чемпионате России по следж-роликовому хоккею и победила.

- Мы видим блеск в глазах и реагируем на это. Мы проводили ребят на соревнования, активно за них болели и поддерживали дистанционно, а теперь планируем встретиться и сказать им большое спасибо, - добавляет Игорь Кудин.

Скоро на округе пройдет презентация нового спортивного комплекса, утренней гимнастики, где дети смогут заниматься спортом под руководством тренера. Ну а 21 июня, в день игры в боулинг, всех участников трудовых отрядов - маленьких и взрослых активистов - наградили благодарственными письмами.