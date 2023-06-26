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Общество26 июня 2023 13:30

Новосибирские трудотряды сыграли в боулинг

Благодаря депутату Игорю Кудину встреча неравнодушных школьников стала традицией
Виктория ПЕРЯЗЕВА
Благодаря депутату Игорю Кудину встреча неравнодушных школьников стала традицией.

Благодаря депутату Игорю Кудину встреча неравнодушных школьников стала традицией.

Ученики школ левобережья - одни из самых активных подростков Новосибирска, многие из них участвуют в трудотрядах и помогают сибирякам. Для них благодаря инициативе депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Кудина (депутатское объединение «Единая Россия») устраивают дружеские соревнования. Как они прошли в этом году - в нашем материале.

ОБУСТРАИВАЮТ КЛУМБЫ И ПРЕОБРАЖАЮТ ДВОРЫ

- Уже на протяжении 15 лет у нас на округе работают трудовые отряды при организациях ТОС. Это ребята, которые остались на лето в городе, но у них есть желание заниматься общественно полезной деятельностью, - делится Игорь Кудин. - Они в течение месяца обустраивают клумбы, наводят порядок во дворах, проводят субботники, чистят Бугринскую рощу и многое другое. За эту неравнодушную позицию мы их благодарим и организуем игру в боулинг. Соревновательный момент тоже присутствует, ведь это ребята с разных территорий.

Попробовали свои силы четыре отряда по 10 человек ТОСа «Новогодний» и ТОСа «Бугринский» - по две команды с каждого. Кроме того, участие в игре приняла команда ТОСа «Оловозаводская», она славится активным волонтерским отрядом. Это учащиеся школы № 49, отряд «Ананас». Еще один отряд «Здоровье» при НРОО «Наше здоровье» - волонтерская группа, которая в течение всего года оказывает помощь пожилым, моет окна, выносит мусор, работает с приютами для животных, участвует в экологических акциях, собирает гуманитарную помощь, делает свечи на СВО. Возрастные рамки участников отрядов - с 1-го по 11-й класс, но многие приходят и со своими младшими братьями и сестрами, которые берут пример и тоже хотят помогать.

- Я искренне верю, что если молодой человек принимает участие в жизни своего двора, своей улицы, помогает взрослым и пожилым, то он задумается сам, бросить ли мусор в следующий раз, и сделает замечание другим, - говорит Игорь Кудин. - Так проявляются любовь и забота о близких, так появляется стремление сделать свой подъезд, дом, двор, улицу чище и уютнее, так появляется желание помочь соседям и пенсионерам, так мы становимся сильнее. С этого начинается патриотизм. Когда я вижу целеустремленных ребят, готовых прийти на помощь, готовых помогать, отдавать свое время, не просиживая его в гаджетах, стараюсь это поощрять.

Игорь Кудин. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Игорь Кудин. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

Алексею Евстратенко 15 лет, он окончил 9-й класс и в свободное время волонтерит. Такая система мотивации действительно работает:

- Я участвую и помогаю в каждом отряде. Например, на 9 Мая мы собираемся, готовим продукты для ветеранов, относим им подарки, разговариваем. Принимаем участие в субботниках, проводим массовые мероприятия в День города. Я стоял в фотобудке и фотографировал людей, чтобы они запомнили этот день. Волонтером я работаю с 13 лет - получается, третий год. Об этом мне рассказали друзья, идея мне понравилась. Я рад, что приношу пользу и помогаю делать мир лучше. Это приносит мне счастье и удовольствие.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Молодежь становится все более зрелой и ответственной, говорит депутат, а их поступки вдохновляют и взрослых. Работа с детьми и подростками на округе ведется постоянно: они участвуют в субботниках, уборке Новогодней аллеи. Взрослые стараются оторвать детей от гаджетов. Например, здесь работает коррекционная школа № 152. Несмотря на сложности со здоровьем, дети ведут активную жизнь и участвуют в различных мероприятиях. Не так давно сборная школы участвовала в чемпионате России по следж-роликовому хоккею и победила.

- Мы видим блеск в глазах и реагируем на это. Мы проводили ребят на соревнования, активно за них болели и поддерживали дистанционно, а теперь планируем встретиться и сказать им большое спасибо, - добавляет Игорь Кудин.

Скоро на округе пройдет презентация нового спортивного комплекса, утренней гимнастики, где дети смогут заниматься спортом под руководством тренера. Ну а 21 июня, в день игры в боулинг, всех участников трудовых отрядов - маленьких и взрослых активистов - наградили благодарственными письмами.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости Совета депутатов города Новосибирска