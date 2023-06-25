Рассказываем, как Новосибирск отпраздновал свой 130-летний юбилей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ, Анастасия ГОЛОВАНОВА, Евгений КОЧКИН

Новосибирск 25 июня празднует юбилей — ему исполняется ровно 130 лет. В этом году праздничные гуляния растянулись на два дня, а горожан радуют не только яркой программой, но и новыми рекордами, в которых так или иначе появляется число 130. Мы собрали лучшие фото и видео Дня города в Новосибирске 25 июня 2023 года.

От зарядки Анна Кикина получала только радость. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Утро началось с зарядки с олимпийскими чемпионами и Анной Кикиной - единственной женщиной-космонавтом. Несмотря на раннее начало — 10 часов утра — на набережной собралось около тысячи человек! Многие пришли с детьми, заранее надев спортивную форму.

И маленькие зрители — тоже. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

После зарядки Анну Кикину наградили памятной медалью, посвященной еще одному юбилею — 110-летию со для рождения Александра Покрышкина.

А позже космонавт раскрыла главную интригу последних недель — как зовут белых медвежат из Новосибирского зоопарка. Назовут полугодовалых снежных красавиц Белка и Стрелка.

Повара трудились не покладая рук. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

После бодрой разминки начался фестиваль сибирской кухни. 60 кулинаров вознамерились побить мировой и национальный рекорд России — приготовить самую большую биточков из сибирской щуки. Почти два часа шеф-повара под пристальным вниманием городской администрации, голодных зрителей и агентства регистрации рекордов готовили блюдо-рекордсмен.

Новый рекорд установлен! Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

И у них получилось! Ровно 1130 биточков. Потом эту вкуснятину раздавали зрителям, которые устроили настоящую давку. Чего только не сделаешь, чтобы ухватить бесплатную котлету. Даже пожаловались, что было мало — в следующий раз надо готовить штук 3000.

Сначала в первых рядах спокойно забирали коробочки, но потом ради биточков началась натуральная давка.

Насытились — можно и потанцевать. Переносимся на площадь Ленина, где хореограф Егор Дружинин зажег толпу танцевальным флешмобом.

Разучиваем танец. Фото: Евгений КОЧКИН

Чье детство прошло в СССР, знают Дружинина по комедии «Приключения Петрова и Васечкина», а сейчас он в жюри танцевальных шоу.

А под конец — совместная фотография с фанатами. Фото: Евгений КОЧКИН

После танцев — песни. На площади Ленина сводный городской хор спел песни Александра Зацепина. В проекте "Город поет" приняли участие большое 1130 человек.

Куда уходит детство... Фото: Евгений КОЧКИН

На набережной тем временем продолжалось веселье и не угасал дух соревнований. 130 человек на сапах сплавились по Оби, установив новый рекорд для Сибири.

Сапсерферам повезло с хорошей погодой. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На сцене продолжался концерт с танцами и спектаклями для детей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А после 19.00 на набережной продолжился концерт уже с выступлением кавер-групп.

После 19.00 концерт продолжился. Фото: Евгений КОЧКИН

Многие зрители слушают песни прямо на траве. Фото: Евгений КОЧКИН

У ГПНТБ тоже развернулась праздничная площадка.

Показ новосибирских брендов. Фото: t.me/nsk54_official

На главной сцене Выставки достижений новосибирского хозяйства прошел модный показ. Модели вышли в одежде от новосибирских брендов.

Так отметили День города в парке утром. Фото: Надежда РЫЖКИНА

День города отметили не только в центре, но и в парках других районов. В «Березовой роще» провели мастер-классы по вязанию, выставки игрушек, картин. А еще организовали фотозоны, где можно было попозировать с ростовым медведем.

Медведь тоже пришел на праздник. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Жители левобережья пришли в парк «Арена», где сейчас открылся фестиваль граффити.

А вы бы так нарисовали? Фото: Евгений КОЧКИН

Уличные художники соревновались в мастерстве.

Можно и присесть, и прилечь. Фото: Евгений КОЧКИН

Недалеко поставили и зону с мягкими креслами, создав уютную атмосферу. Можно посидеть, полежать, отдохнуть от спешки и подумать, как же классно жить в Новосибирске. С днем рождения, любимый город!

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