Рассказываем, как Новосибирск отпраздновал свой 130-летний юбилей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ, Анастасия ГОЛОВАНОВА, Евгений КОЧКИН
Новосибирск 25 июня празднует юбилей — ему исполняется ровно 130 лет. В этом году праздничные гуляния растянулись на два дня, а горожан радуют не только яркой программой, но и новыми рекордами, в которых так или иначе появляется число 130. Мы собрали лучшие фото и видео Дня города в Новосибирске 25 июня 2023 года.
От зарядки Анна Кикина получала только радость.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Утро началось с зарядки с олимпийскими чемпионами и Анной Кикиной - единственной женщиной-космонавтом. Несмотря на раннее начало — 10 часов утра — на набережной собралось около тысячи человек! Многие пришли с детьми, заранее надев спортивную форму.
И маленькие зрители — тоже.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
После зарядки Анну Кикину наградили памятной медалью, посвященной еще одному юбилею — 110-летию со для рождения Александра Покрышкина.
А позже космонавт раскрыла главную интригу последних недель — как зовут белых медвежат из Новосибирского зоопарка. Назовут полугодовалых снежных красавиц Белка и Стрелка.
Повара трудились не покладая рук.
Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА
После бодрой разминки начался фестиваль сибирской кухни. 60 кулинаров вознамерились побить мировой и национальный рекорд России — приготовить самую большую биточков из сибирской щуки. Почти два часа шеф-повара под пристальным вниманием городской администрации, голодных зрителей и агентства регистрации рекордов готовили блюдо-рекордсмен.
Новый рекорд установлен!
Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА
И у них получилось! Ровно 1130 биточков. Потом эту вкуснятину раздавали зрителям, которые устроили настоящую давку. Чего только не сделаешь, чтобы ухватить бесплатную котлету. Даже пожаловались, что было мало — в следующий раз надо готовить штук 3000.
Сначала в первых рядах спокойно забирали коробочки, но потом ради биточков началась натуральная давка.
Насытились — можно и потанцевать. Переносимся на площадь Ленина, где хореограф Егор Дружинин зажег толпу танцевальным флешмобом.
Разучиваем танец.
Фото: Евгений КОЧКИН
Чье детство прошло в СССР, знают Дружинина по комедии «Приключения Петрова и Васечкина», а сейчас он в жюри танцевальных шоу.
А под конец — совместная фотография с фанатами.
Фото: Евгений КОЧКИН
После танцев — песни. На площади Ленина сводный городской хор спел песни Александра Зацепина. В проекте "Город поет" приняли участие большое 1130 человек.
Куда уходит детство...
Фото: Евгений КОЧКИН
На набережной тем временем продолжалось веселье и не угасал дух соревнований. 130 человек на сапах сплавились по Оби, установив новый рекорд для Сибири.
Сапсерферам повезло с хорошей погодой.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
На сцене продолжался концерт с танцами и спектаклями для детей.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
А после 19.00 на набережной продолжился концерт уже с выступлением кавер-групп.
После 19.00 концерт продолжился.
Фото: Евгений КОЧКИН
Многие зрители слушают песни прямо на траве.
Фото: Евгений КОЧКИН
У ГПНТБ тоже развернулась праздничная площадка.
Показ новосибирских брендов. Фото: t.me/nsk54_official
На главной сцене Выставки достижений новосибирского хозяйства прошел модный показ. Модели вышли в одежде от новосибирских брендов.
Так отметили День города в парке утром.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
День города отметили не только в центре, но и в парках других районов. В «Березовой роще» провели мастер-классы по вязанию, выставки игрушек, картин. А еще организовали фотозоны, где можно было попозировать с ростовым медведем.
Медведь тоже пришел на праздник.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Жители левобережья пришли в парк «Арена», где сейчас открылся фестиваль граффити.
А вы бы так нарисовали?
Фото: Евгений КОЧКИН
Уличные художники соревновались в мастерстве.
Можно и присесть, и прилечь.
Фото: Евгений КОЧКИН
Недалеко поставили и зону с мягкими креслами, создав уютную атмосферу. Можно посидеть, полежать, отдохнуть от спешки и подумать, как же классно жить в Новосибирске. С днем рождения, любимый город!
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