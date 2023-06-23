Праздник испорчен?: синоптики обещают прохладу и дождь на День города 2023

Погода на юбилей Новосибирска будет совсем не праздничная. Фото: Евгения ГУСЕВА

24 и 25 июня Новосибирск гуляет. VK Fest, празднование Дня города, куча фестивалей и веселья. А вот повезет ли так с погодой — большой вопрос. Синоптики говорят, что в ближайшие дни станет теплее, но ветровку с капюшоном всё равно придется взять

— Пока над городом по-прежнему господствуют холодные воздушные массы, присутствует область пониженного атмосферного давления, из-за чего развивается кучево-дождевая облачность. В субботу, 24 июня, ночью местами будут небольшие дожди, днем мы прогнозируем преимущественно без осадков. Но город большой, так что дождь может пройти в любой его части. На воскресенье, 25 июня, даем такой же прогноз — преимущественно без осадков, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Температура постепенно начнет повышаться, но незначительно, только на 1-2 градуса. Субботней ночью ждите прохладу +8…+10 градусов, днем +18…+20, с порывами северного ветра до 13 метров в секунду. В воскресенье в ночные часы также температура будет +8…+10, днем же чуть теплее, +20…+22.

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