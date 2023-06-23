Под зеленой крышей: как устремляются ввысь сады и парки

Фото предеставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

На основании снимков, сделанных группировкой искусственных спутников Земли «Канопус-В», госкорпорация «Роскосмос» подсчитала уровень озеленения 16 российских городов миллионников

Зеленые зоны – неотъемлемая часть любого города, особенно города большого и шумного. Парки и скверы не только обеспечивают горожан кислородом, но и дают им отвлечься от суеты и побыть в тишине наедине с природой, заняться спортом, поиграть с детьми.

Проблема экологического благополучия настолько важна, что к ней привлекли даже космическую отрасль. На основании снимков, сделанных группировкой искусственных спутников Земли «Канопус-В», госкорпорация «Роскосмос» подсчитала уровень озеленения 16 российских городов миллионников, в которых совокупно проживает почти четверть населения страны - 35,7 млн человек.

Фото предеставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

По итогам исследования, Новосибирск стал самым зеленым городом-миллионником в Сибирском федеральном округе, обогнав по этому показателю Красноярск и Омск. Доля зеленых насаждений в Новосибирске составила 17% от общей площади города: на 22,3 тыс. гектаров плотной застройки приходится 3,2 тыс. гектаров парков и 1,3 тыс. гектаров скоплений деревьев.

В общероссийском рейтинге Новосибирск занял восьмое место, а лидером по озеленению стала Пермь – там парки и скверы занимают 35% территории города. На втором месте – Екатеринбург (31%) и Уфа (30,9%). Также в топ-10 вошли Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва, Нижний Новгород и Волгоград.

Авторы исследования сделали вывод, что в среднем в российских миллионниках уровень озеленения достаточный. Правда, международные эксперты считают, что глобальная ситуация с экологическим благополучием в мегаполисах в ближайшей перспективе может ухудшаться. Так, по прогнозам, к 2025 году более половины населения Земли – 5 млрд человек – будут жить в городах, и для поддержания комфортного проживания, предусматривающего, в частности, наличие в пешей доступности парков и общественных пространств, может просто не хватить площадей.

Именно поэтому урбанисты с конца 20 века пытаются решить проблему рационального использования городских территорий, и одним из выходов стало озеленение крыш жилых и общественных зданий.

Фото предеставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Прародителем направления высотных садов считается Highline Park в Нью-Йорке. Зеленый променад протяженностью 2,3 км с цветниками, деревьями, скамейками и столиками для отдыха был обустроен на высоте 10 метров на месте бывшей железной дороги и стал любимым местом отдыха горожан и туристов.

Позднее высотное озеленение стало популярным во всем мире. Так, в Чикаго сад разбили на крыше 11-этажного здания мэрии. Он знаменит своей пасекой, где ежегодно собирают около 200 фунтов меда. Сад на крыше отеля Marina Bay Sands в Сингапуре сделан в виде гондолы, расположенной на трёх башнях высотой 200 м. В парке на крыше торгового центра Selfridges в Лондоне есть не только деревья и цветы, но и сеть водных каналов, по которым можно путешествовать на лодке. А в Namba Parks в Осаке помимо зеленых аллей, обустроены пруды, водопады и огород.

Мировой опыт озеленения крыш перенимает и Россия, правда о массовости таких проектов говорить пока рано, и главная причина, наверное, в климате. Тем не менее, высотные сады и парки в России есть. К примеру, зеленая зона площадью 4 тыс. кв. метров с детскими игровыми площадками, зоной барбекю и тропическим душем обустроена на крыше жилого комплекса «Резиденции от Галереи Чижова» в центре Воронежа.

Имеются такие проекты и в Москве. К примеру, полноценный парк разбит на крыше стилобата здания ЖК «Легенда №18» в Коммунарке, примерно такой же планируется обустроить в жилом комплексе Wellton Towers в районе Мневники. Правда, в этих двух проектах речь идет об уровне трех этажей – порядка 10 метров, а столичный девелопер «Донстрой» пошел гораздо дальше, точнее - выше.

Фото предеставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Премиальный небоскреб компания «Донстрой» возводит в четвертом квартале жилого комплекса «Событие», в престижном районе Раменки на западе Москвы. Впрочем, это не просто небоскреб, а дом-сенсация, футуристичный прообраз вертикальных городов будущего с пространством для жизни на высоте - во всех смыслах этого выражения. На уровне 25-го и 27-го этажей разместятся sky-мосты, объединяющие в единый ансамбль три 50-этажные башни, а на крыше - первый в Москве небесный парк, доступный только жителям квартала «Событие-4». Посещать его можно круглый год, панорамное остекление защитит от ветра, а специальное отопление прямо в толще покрытия сохранит комфортную температуру в любую погоду. Небесный парк оснащен беговыми и прогулочными дорожками, спортивными тренажерами, зелеными лаундж-зонами для спокойного отдыха и шезлонгами для солнечных ванн. С высоты птичьего полета открываются потрясающие панорамные виды на природу и знаковые места столицы: сталинскую высотку главного здания МГУ, Воробьевы горы, деловой центр «Москва-Сити», мемориальный комплекс на Поклонной горе, Храм Христа-Спасителя.

Инфраструктура «События-4» дарит исключительные привилегии, которых нет у жителей других столичных высоток. К услугам резидентов уникального небоскреба - роскошный природный парк площадью 12 га, который начинается прямо у подъезда, возможность дышать чистым воздухом экологичного запада Москвы и жить в трендовом месте настоящей московской «интеллектуальной мили» среди лучших вузов столицы, научного сообщества и бизнес-элиты.

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