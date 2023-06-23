Реновация в Новосибирске: грандиозный проект может затянуться из-за спорного решения УФАС

Одну из центральных частей Новосибирска ожидает реновация. Фото: Андрей МАНОХИН

Ипподромская магистраль и улица Фрунзе - почти центр Новосибирска, одно из самых заметных мест города. Именно там находится новый спорткомплекс «Локомотив-Арена». Окружение у спорткомплекса международного класса неприглядное. Решить проблему власти собрались с помощью нового инструмента «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Это, по сути, реновация. Жителей расселяют, а вместо старых домов должны появиться новые, комфортные. Плюс - благоустройство. Простор для наведения порядка здесь есть. В этом месте находится, например, озеро, которое необходимо превратить в место культурного досуга горожан.

Мэрия объявила аукцион на право заключения контракта для развития территории. Победа досталась ООО «Комфорт». Компания готова строить, но… возмутился конкурент. И процесс затормозился. Давайте разберемся, в чем суть спора.

УФАС ЗАБРАКОВАЛО ВСЕХ

В аукционе участвовали два претендента - компании «Комфорт» и «Краснообск. Монтажспецстрой». Победила первая.

А специализированный застройщик «Акация на Ватутина» выступил против такого исхода. «Акация» не боролась за лот, так как ее не допустили к торгам. И компания подготовила объемную жалобу. Авторы утверждают, что их отстранили незаконно, а ООО «Комфорт», мол, наоборот, неправомерно допустили к аукциону.

Спор - из-за двух норм закона.

Одна гласит, что участник аукциона должен предоставить документы, «подтверждающие ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию». То есть претенденту на воплощение проекта нужно доказать свой опыт. «Акация на Ватутина» этого не сделала, из-за чего компанию и не допустили к торгам. Застройщик уверяет, что в бумажном виде нужный документ отсутствует в принципе, и по действующему закону это - норма. А стало быть, не признает законность своего отстранения.

Другая норма требует, чтобы участник аукциона имел членство «в саморегулируемых организациях (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Победитель аукциона подтвердил свое присутствие только в части таких СРО.

Ссылаясь на это, юристы «Акации» отравили жалобу в региональное Управление федеральной антимонопольной службы. И УФАС объявила прошедший конкурс незаконным.

- Ни одна из поданных заявок не соответствует требованиям, установленным в главе 5.1 Градостроительного кодекса РФ и документации торгов, - рубанули шашкой антимонопольщики.

Место необходимо облагородить. Застройщик готов сделать это. Фото: Андрей МАНОХИН

Департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска они предписали отменить итоги торгов.

Получается, отстранение «Акации на Ватутина» УФАС признало законным. Но считает, что и другие компании не должны были участвовать в конкурсе. Мол, проводить реновацию не мог никто из заявленных застройщиков - такова позиция антимонопольной службы.

МЭРИЯ ПОДАЛА В СУД

Мэрия Новосибирска не согласилась с антимонопольной службой. И направила бумаги сразу в две инстанции - непосредственно в УФАС, а еще - в арбитражный суд. Чиновники не согласны с тем, что застройщик - участник конкурса обязан присутствовать во всех перечисленных СРО.

- Выводы УФАС по НСО не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ и направлены на необоснованное ограничение конкуренции, - подчеркивают авторы заявления.

Кроме градостроительного кодекса, мэрия ссылается на постановление Верховного суда. Он выступил против «требования к участникам торгов о наличии у них одновременного членства в нескольких СРО». В мэрии говорят, что такие условия для конкурсантов нарушали бы Закон о защите конкуренции.

Итак, есть состоявшийся конкурс. Есть застройщик, готовый проводить комплексное развитие территории. Есть юристы мэрии, которые ссылками на закон подтверждают права застройщика. Но вот решение УФАС способно затормозить процесс.

«ЭТА ТЕРРИТОРИЯ - ЛИЦО ГОРОДА»

В ООО «Комфорт» довольно сдержано и даже дипломатично реагируют на претензии конкурента.

- С уважением относимся к интересам всех коллег по строительному рынку. Вместе с тем вынуждены констатировать, что юридические споры затягивают реализацию крупного проекта, значимого для городского развития. Надеемся, что вопросы разрешатся как можно скорей, чтобы приступить к реализации проекта, - комментирует компания.

В качестве третьего лица застройщик поддержал иск мэрии. И рассчитывает на то, что возглавит работу по реновации территории рядом со спорткомплексом.

- Компания «Комфорт» готова немедленно приступить к исполнению обязательств в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающих, в том числе, выкуп и расселение 65 старых домов, выкуп земельных участков, благоустройство прибрежной территории обводненного карьера, - комментирует застройщик. - Территория возле волейбольной арены мирового уровня - это лицо города. Нынешнее ее состояние неудовлетворительно. ООО «Комфорт» обладает достаточным опытом для решения масштабных строительных и социальных задач. В частности, компания занималась расселением ветхих домов в рамках строительства жилого комплекса «Стрижи на Кирова». Построенный ООО «Комфорт» в Заельцовском районе жилой комплекс «Эволюция» в 2019 году был признан лучшим во Всероссийском рейтинге Единого ресурса застройщиков РФ.

Победители аукциона (все-таки, сейчас статус компании именно таков) называют необходимые объемы вложений. Подготовительный этап реновации на сегодня - до 2 миллиардов рублей. 1,5 миллиарда рублей - ориентировочная стоимость расселения. Стоимость благоустройства прибрежной территории - до 300 миллионов. Проектные и подготовительные работы потребуют еще около 200 миллионов. Компания готова вкладывать и работать.