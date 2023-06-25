Мэр Анатолий Локоть: «Новосибирск еще подросток. Но очень прогрессивный»

Новосибирск - развивающий город. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск - рекордсмен по темпам своего развития. Он растет, развивается и стремительно меняется. Меняется облик города, меняются приоритеты в его жизни. Каковы они сейчас? С этого вопросы мы и начали интервью с мэром.

«Я - ПАТРИОТ СВОЕГО ГОРОДА»

- Мы давно определили стратегические направления работы - решение транспортной доступности, развитие социальной сферы и улучшение качества среды, в которой мы живем, - напомнил Анатолий Локоть. - Но этот год особенный: специальная операция, частичная мобилизация… Мы взяли на себя дополнительную ответственность, чтобы помогать семьям мобилизованных.

- Анатолий Евгеньевич, давайте этих вопросов коснемся подробнее. Есть федеральные меры поддержки, есть областные. Однако в Новосибирске действуют дополнительно свои - городские. В чем они заключаются?

- С одной стороны, финансовая поддержка. Мы нашли ресурсы в городском бюджете. Но не все измеряется деньгами. Со своими проблемами приходят матери, дети, а чаще всего - жены бойцов. Спрашивают о детских садах, школах, льготах. Мы стараемся всем помочь, проводим консультации, разрешаем проблемы в частном порядке.

Анатолий Локоть - патриот Новосибирска. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

- В каком-то смысле символично, что в этот период в Новосибирске открыли стелу «Город трудовой доблести».

- Мы нестандартно подошли к ее открытию - провели митинг с участием тех предприятий, которые работали в годы войны. И сама стела нестандартная. 9 Мая мы проводили «Бессмертный полк» в необычном формате - демонстрировали фотографии ветеранов на экранах города. Задействовали более 130 точек в городе! Но главным экраном стало электронное панно стелы. А ведь в этом месте сходятся сразу пять улиц. И всякий, кто ехал на площадь Калинина, видел портреты солдат.

- Еще одно событие года - Новосибирск стал новогодней столицей России. Каковы главные итоги зимних праздников?

- Нам пришлось постараться, чтобы получить почетный статус новогодней столицы. И ему нужно было соответствовать. Мы приняли концепцию «Вся Россия в одном городе». Я - патриот своего города, где родился и работаю, но мы хотели показать всю страну. И решили: каждый район будет олицетворять один из российских округов. Получилось.

Другая идея - обыграть цифры 1, 3 и 0, которыми обозначается возраст Новосибирска. И залили каток протяженностью 1300 метров. Зафиксирован официальный рекорд - не только российский, но и мировой.

Совершенно необычно осветили центр Новосибирска, чтобы создать у жителей праздничное настроение.

Была цель сделать город туристически привлекательным. Это нам удалось. Приехало много гостей. И конечно, было приятно слышать добрые отзывы от коренных жителей.

300 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ

- А как будет меняться город этим летом?

- К этому лету мы готовились особенно тщательно, ведь в этот раз день рождения Новосибирска - особенный, юбилейный. 130 лет - возраст небольшой. По меркам российских городов, наш город еще подросток. Но он очень прогрессивный.

Много занимались развитием зеленых зон, в чем нам помог федеральный бюджет. Неузнаваемо изменился Заельцовский парк - знаковое место Новосибирска. На Затулинке горожане оценили новый дисперсный парк. В Дзержинском районе строим необычный парк в пойме реки, который так и называется - Каменка.

Зимой многие горожане оценили парк «Арена», построенный за счет областного и городского бюджетов. Он встретил первых посетителей в новогодние праздники. А теперь ко Дню города там появились скамейки, волейбольные площадки, зоны отдыха.

Анатолий Локоть уделяет особое внимание развитию зеленых зон. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

- Вижу, вы делаете большой акцент на сближении с природой.

- Развитию зеленых зон уделяем огромное внимание. Вы знаете, например, что каждый год высаживаем на клумбы более 300 тысяч цветов? А еще ввели такое понятие, как «гостевые магистрали». Одна из них - Вокзальная. Мы не ограничились только тем, что заасфальтировали проезжую часть. Сделали тротуары, плитками выделили велосипедные дорожки. А еще убрали много аварийных деревьев, вместо которых посадили липы. Появились новые газоны, кустарники…

- Как меняется культурное наполнение Новосибирска?

- Давайте начнем с Драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. 30 лет он существовал, не имея своей площадки, сцены. Театр муниципальный, но уровень, считаю, федеральный. Мы нашли для него место. Сделали с душой. Выглядит как дворец, при этом сохранился внешний вид любимого кинотеатра «Пионер», который был построен в начале XX века.

Другое легендарное учреждение - Музей имени Юрия Кондратюка. Здание было построено в 1924 году. Для нас сохранение этого объекта было делом чести, и по федеральной программе мы получили деньги на восстановление городских музеев. Здание было аварийным, и пришлось его демонтировать. Но я уверяю: новое будет один в один! Ни историческая, ни культурная составляющие не пострадают! Мы к памяти Юрия Кондратюка относимся очень трепетно.

АВТОБУСЫ - ЭКОЛОГИЧНЫЕ, А ТРОЛЛЕЙБУСЫ - НЕЗАВИСИМЫЕ

- Анатолий Евгеньевич, среди приоритетов вы назвали развитие транспортной доступности.

- В первую очередь мы остановили тенденцию уничтожения общественного транспорта. Потому что некоторые говорили: «Да зачем он? Все будут на машинах ездить». Мы сохранили общественный транспорт в принципе, сохранили транспорт муниципальный, и теперь он развивается. Это в духе современных мировых подходов.

Закупили 205 новых автобусов. Это современные машины на экологичных видах топлива, только пять из них - дизельные. Но и они с современными двигателями. Остальные работают на газе, а значит, вредные выбросы минимальны. Для того чтобы обеспечить работу этих автобусов, пришлось провести инфраструктурные изменения, организовать газозаправочные станции.

Работает совместное с Белоруссией производство трамваев. На встрече с премьер-министром, который приезжал в Новосибирск, я предложил перейти на более современные виды трамваев, и премьер дал соответствующее поручение. Возможно, изменится дизайн вагонов. А в изготовлении подвижной части, напомню, участвуют новосибирские предприятия.

Приступили к полномасштабному обновлению троллейбусного парка. По лизинговой схеме закупили 120 троллейбусов, получим их в течение года. Выиграли конкурс на право воспользоваться федеральным бюджетом и по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» получим 58 троллейбусов. Часть из них уже на маршруте. Это экологичный вид транспорта, без вредных выбросов. А мы, кстати, пользуемся троллейбусами с автономным ходом: там, где заканчивается контактная сеть, машина движется за счет аккумулятора.

- Ну а что с теорией о «ненужности» общественного транспорта? Жители им все-таки пользуются?

- Мы зафиксировали увеличение пассажиропотока почти в 2 раза! А это возвращение денег в бюджет. Это оценка горожан, которым комфортно в общественном транспорте. Это уменьшение заторов на дорогах.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СТЕЛЫ

- Расскажите, пожалуйста, как идет дорожное строительство в Новосибирске.

- Прежде финансирование на ремонт дорог у нас шло по остаточному принципу. Денег не хватало, накопился недоремонт. Теперь есть финансирование из федерального и областного бюджетов, а ремонт стал системным. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса оценил, какова напряженность движения на том или ином участке, каковы потребности в ремонте. И нам удалось сформировать пятилетний план работ.

Мы не только ремонтируем, но и строим новые дороги. Например, проект «Академгородок 2.0» включает в себя строительство дорожной развязки на Матвеевке, строит заезд и съезд с Коммунального моста.

С прошлого года активно развиваем проспект Дзержинского с высокой напряженностью движения, в планах реконструкция с таким расчетом, чтобы за трамвайным кольцом было четыре полосы движения.

С прошлого года ввели в практику независимый контроль. У подрядчиков есть свои лаборатории, где можно проверить качество асфальта, но мы решили обеспечивать - для этого действуют лаборатории профильного департамента. И качество повышается. Повсеместно строим и ремонтируем не только проезжую часть, но и пешеходные зоны города. Действует муниципальная программа восстановления тротуаров. И нас поддержали депутаты Заксобрания, решив, что в этом году областной бюджет дополнительно выделит на ремонт 200 миллионов рублей. Тротуары за это лето изменятся неузнаваемо.

А еще ведь важна внешняя составляющая. И мы ввели в практику въезды и выезды из Новосибирска оформлять стелами. Первым это сделал Ленинский район. Подхватили Октябрьский с Дзержинским… Мы - за красоту и смысловое содержание.

- Тогда давайте поговорим о борьбе с визуальным шумом.

- Мы получали много замечаний об избыточности наружной рекламы, которая буквально заполонила Новосибирск. Конечно, в этом не было злого умысла. Ведь мы пережили экономически тяжелые девяностые годы, когда реклама позволяла заметно пополнять бюджет города. Но вспомните, каким был Красный проспект 4 - 5 лет назад. А каким был проспект Карла Маркса? А Вокзальная магистраль? Вокзала не было видно из-за обилия рекламных щитов. Нам пришлось серьезно поработать с операторами рекламного бизнеса. Оказалось, большинство из них понимают: эффективность не всегда зависит от количества щитов и вывесок. И вообще, основная масса предпринимателей - патриоты города. Это люди, которые понимают: реклама должна не портить облик города, а украшать его. Рекламные растяжки в Новосибирске мы ликвидировали как класс. А щиты приводим к современным требованиям.

- Еще очень портили вид многочисленные торговые лотки…

- Конечно! Для того чтобы установить стелу на площади Калинина, нужно было что-то сделать с нестационарной торговлей. Причем зачастую она велась незаконно. Мы наводили порядок вместе с правоохранительными органами. Согласитесь, общественные пространства - это не базар, не места для лоточной торговли.

ВЫСОТКУ ВМЕСТО ШКОЛЫ? ИСКЛЮЧЕНО!

- Анатолий Евгеньевич, что меняется в социальной сфере?

- Для нас она начинается прежде всего со школьного и дошкольного образования. Проблему с местами в детских садах и яслях мы решили. Сегодня я получаю просьбы уже не о том, чтобы семье досталось место в садике, а о том, чтобы оно досталось в удобной локации. Так что теперь работаем в этом направлении. И один сад в этом году мы все-таки строим. А сдача новых школ идет полным ходом. В прошлом году открыли новое здание в Академгородке - гимназию № 3. Необычный проект здания воплощается в микрорайоне Европейский Берег.

Строим здание на улице Забалуева в Ленинском районе. Эта часть района активно развивается, и возникла потребность в новой школе.

Аварийной была школа № 57. Решили на ее месте возвести новую. А в Октябрьском районе будет новый лицей № 185.

В центре города, на пересечении улиц Мичурина и Крылова, заканчиваем строительство школы № 54.

Проблему решаем не только строительством новых зданий, но и реконструкцией старых. Есть такой опыт: ремонтируем здания и получаем новые места для классов - например, благодаря перепланировке. Такую практику мы освоили, работая за счет городского бюджета, потом стали пользоваться федеральным. И обратите внимание: не было ни одного случая, чтобы мы снесли здание школы, а на ее месте построили бы высотку. Такое исключено!

Обратите внимание: стратегические направления развития города тесно связаны между собой. Рост города - это детские сады и школы, другие социальные объекты. Город растет - требует решения транспортной доступности. И все это должно быть гармонично связано с природой, чтобы качество жизни не страдало, а только повышалось. К этому мы и стремимся!

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