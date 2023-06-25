Андрей Травников: «Сибирский характер - значит умение добиваться»

Андрей Травников рассказал, что ему нравится в Новосибирске. Фото: Александр ГЛУЗ

6 лет назад в Новосибирскую область приехал Андрей Травников - человек с опытом работы и в промышленности, и на государственной службе. Приехал из Вологды, где был главой города. Северо-запад России и Сибирь такие разные: климат и традиции, архитектура и основные производства, часовые пояса – все по-другому. Зато это был свежий взгляд на Новосибирск. Те, кто здесь родился или вырос вместе с городом, не всегда видят его уникальность, им кажется, что эти гениальность и мощь в порядке вещей. А каким видит административный центр региона наш губернатор? Приводим цитаты Андрея Травникова.

- Обратите внимание на удивительный парадокс: Новосибирск - город юный, но он хранит колоссальный багаж российской истории. Об этом не каждый знает из тех, кто проживает, например, в центральной части России. А вот местные жители знают и справедливо гордятся: в молодом Новосибирске действуют предприятия, которые намного старше самого города. Как такое возможно? А дело в том, что в годы войны сюда, в Сибирь, переезжали производства из Москвы, Санкт-Петербурга. Получается, что городу 130 лет, а помнит он события и гораздо более давние.

- Я раньше не знал, что такое сибирский характер. Слышал о нем, но не знал. А теперь понимаю, теперь я разгадал секрет сибирского характера: сибиряк - это человек, у которого энергии и душевности как у семерых. Сибирский характер – это когда любую задачу можешь выполнить. Дело кажется неподъемным, но человек просто берет и делает. И успешно делает. Сибирский характер - это и умение радоваться. Искренне, всей душой, самозабвенно. Это умение добиваться, стоять на своем, умение дружить, любить, сострадать, поддерживать. Вот что такое «сибирский характер».

- У Новосибирска совершенно исключительное будущее. Мы часто используем определение «транспортно-логистический узел». Но за этим, казалось бы, скучным чиновничьим термином кроется огромное преимущество. Здесь сходятся многочисленные артерии: железная дора, федеральные трассы, воздушное и речное сообщение. И географическое положение привлекательное. Только не надо полагать, что само время так расчертило карту России, кто-то проложил дороги, а мы просто пожинаем плоды этой благодати. Нет. Это сами жители – и коренные, и те, которые переехали в Сибирь, строили и строят эти дороги - заливают асфальт, укладывают рельсы. А посмотрите, какой терминал мы построили - мало где в России есть такой. И конечно, мы будем пользоваться нашими логистическими преимуществами. И свою продукцию по транспортным артериям поставляли и будем поставлять. И по России, и за рубеж.

- Новосибирск – такой мощный город, что и инвестор, и управитель должны быть ему под стать. Требования к руководству - строгие, спрашивают особо. Что хорошо для провинции - недостаточно для Новосибирска. Поэтому мы должны учиться каждый день, находить новое, требовать невозможного, настаивать на нужных законах. Тогда все сработает, тогда мы станем лучшим инновационным регионом страны.

- Туристы постепенно открывают разные города и регионы России. Люди поняли, что в нашей стране так много удивительного, что мы превосходим многие европейские страны - по красоте природных ландшафтов, по культурному достоянию, по колориту. Вы посмотрите на Новосибирск. Это же бриллиант для туриста. С точки зрения культуры - огромный выбор. Театр оперы и балета, драматические театры, музыкальный театр, филармония. И н т е р е с у е т наука? Пожалуйста, у нас есть Академгородок, и мы сейчас развиваем его как набор локаций именно для научного туризма. А планетарий? Удивительное же учреждение, где работают невероятно увлеченные люди. Кухню тоже не будем обходить вниманием. У нас есть настоящие мастера сибирской кухни и места, где можно насладиться ее особенностями. Приглашаем в гости к нам, в Новосибирск!

- Город развивается действительно невероятными темпами. Посмотрите, как появляются новые

мосты, развязки, высотки. Главное, что в этом стремительном развитии не отстает социальная сфера. Сады, школы, поликлиники - реконструируем, строим, наполняем современным оснащением. Потому что, например, в школах, колледжах и вузах воспитываются дети, которые будут поддерживать этот темп развития.

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