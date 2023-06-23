Билайн стал лидером по надежности и скорости мобильного интернета в пробках Новосибирска

Фото: ru.freepik.com

Агентство «Телеком Дейли» протестировало работу сотовых операторов в Новосибирске. Эксперт в часы максимальных пробок на дорогах проехал порядка 150 км по улицам города. С помощью измерительного комплекса TEMS Investigation* аналитик замерил надежность сети и скорости интернета операторов связи там, где мобильный интернет особенно важен: по дороге на работу и в деловом центре. По ключевым параметрам, отвечающим за надежность соединения, лидером стал билайн.

Надежный мобильный интернет помогает с пользой проводить время в дороге: водителям - слушать музыку и пользоваться навигацией, пассажирам - просматривать видео, новости и социальные сети, участвовать в онлайн-звонках или играть онлайн без заминок. Эксперты тестировали надежность мобильного интернета замеряя стабильность соединения и время отклика (пинг).

Стабильность соединения была протестирована с помощью загрузки эталонной страницы. билайн набрал максимально возможные 100% при загрузке всех видов контента: текст, визуал и видео. При этом среднее значение успешности загрузки такой страницы в Новосибирске составляет 98,9%.

Другой показатель надежности - уровень задержки сигнала или пинг (англ. P ng). Эта характеристика должна стремиться к минимальным значениям. Низкие значения пинга обеспечивают быстрый обмен информацией между пользователями интернета, например, при онлайн играх. Здесь лидером стал билайн со средним показателем 86 Мс.

Кроме показателей надежности, аналитики замерили скорость мобильного интернета. Эксперт отметил высокие значения средний скорости мобильного интернета у всех операторов. Они в 2,3 раза превышает средний показатель по стране, на 23% выше, чем в Москве, и составляет 42,6 Мбит/с. В столице Сибири билайн возглавил рейтинг по средней скорости скачивания в 4G, показав средние значения на уровне 54,5 Мбит/с.

Комментирует результаты исследования директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен:

- Исследование доказало, что устойчивое выражение «сидеть в интернете» уже теряет свою актуальность, ведь с надежным и стабильным 4G можно активно передвигаться по городу. В течение последних 3 лет мы инвестировали более 1 млрд рублей в развитие сети и массово строили новые вышки связи не только в городе, но и в области. Это позволило создать задел на будущее. Мы продолжаем совершенствовать сеть за счёт дополнительной оптимизации и внедрения актуальных технологий, например, VoLTE и VoWiFi. Для нас важно оставаться надежным оператором, таким, в котором клиент уверен. За это уже отвечает ряд критериев, которые как раз и высоко оценил эксперт. Мы видим, что наша сеть готова принять ещё большее количество абонентов, сохраняя комфортные условия для пользования нашими услугами.

Исследование «Телеком Дейли» доступно по ссылке: https://telecomdaily.ru/news/2023/06/22/iaa-telecomdaily-uspeshnost-zagruzki-stranicy-keplera-v-novosibirske-pochti-99

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru.

___________________

* TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) - измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем