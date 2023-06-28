Мира Парк: отдохнуть за городом всей семьей и перезагрузиться

Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Парк расположен в 20 километрах от Новосибирска и занимает площадь 15,5 гектара. Все его объекты продуманы таким образом, чтобы при каждом посещении гость мог открывать для себя что-то свое и каждый раз - новое. Кроме того, в Парке ежедневно проходят мероприятия: экскурсии, игротеки, концерты, мастер-классы и шоу-программы. Таким образом, приезжая в Мира Парк снова и снова, каждый человек сможет выбирать то, что ему по душе: увлекательное приключение, расслабленную прогулку или познавательную экскурсию.

Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Аллея 7 - прогулочная аллея, с которой начинается Парк. Она состоит из семи локаций, в каждой из них установлены интерактивные объекты, связанные с разными стихиями - землей, водой, огнем, ветром, звуком, а также временем и пространством.

Аллея-7. Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Аллея 7 ведет к Амфитеатру под открытым небом, рассчитанному на 500 посадочных мест. Объект символизирует Солнечную систему, где сцена - это Солнце, а сиденья - орбиты планет. Здесь проходят аудиопрактики с авторской инструментальной музыкой, концерты, спектакли, творческие вечера и шоу-программы.

Амфитеатр. Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Поблизости, в березовом околке, расположилась мини-ферма с домашними животными: козочками, кроликами, пони, минипигами. Всех животных можно гладить и фотографировать.

Рядом находится Дом Звука - павильон в форме ракушки. Внутри расположена автоматическая установка с плоскими колоколами - било, она оснащена «умной» автоматической системой, позволяющей играть мелодии без участия человека. Инструмент воспроизводит музыку, которая помогает успокоиться, расслабиться и прийти в состояние гармонии. А уникальная акустика Дома Звука создает непередаваемую атмосферу.

Дом Звука. Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Всего несколько минут пешком до одной из самых познавательных локаций в Парке - Сада Камней «Созвездия». Это геологическая экспозиция из огромных минералов, выложенных в форме 12 зодиакальных созвездий. Для создания композиции использовали более 50 уникальных камней, привезенных с Алтая. Среди них аргонит, базальт черный, мрамор с криноидеями, кварцит, малахит и многие другие.

Сад Камней «Созвездия». Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

По соседству с Садом Камней «Созвездия» находится полнокупольный Планетарий, в котором можно посмотреть увлекательные фильмы про звезды и Вселенную.

Планетарий. Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

В сердце Парка расположен Критский лабиринт протяженностью почти 2 километра. Он устроен так, что заблудиться в нем не получится.

Критский лабиринт. Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Лабиринт подводит в самое сердце Парка - к монументу «Истина». Эта арт-композиция из камня и стекла поражает своими масштабами и наталкивает на размышления о темных и светлых качествах, которые есть в каждом человеке.

Монумент «Истина». Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Неподалеку находится павильон Дом Земли, который представляет собой огромный земляной холм. Посетить его можно как внутри, так и снаружи. Внутри расположены квест-лабиринт и творческая мастерская с окном на крыше, из которого открывается вид на небо. Снаружи находится спиральная тропинка протяженностью 100 шагов, которая ведет на смотровую площадку, откуда открывается отличный вид на Парк.

Дом Земли. Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Для тех, кто предпочитает семейный отдых, в Парке представлено несколько локаций. Одна из них - огромная Детская площадка: 1500 квадратных метров интересных и полезных развлечений для детей любого возраста. Целый парк качелей, 25-метровый троллей, комплекс «Космос» с шестиметровой горкой, легендарные качели-лодочки, как в советском детстве, и интерактивная кабина «Ураган», в которой можно ощутить скорость ветра от легкого бриза до настоящего урагана.

Детская площадка. Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

В центре Парка находится небольшое искусственное озеро с зоной отдыха и музыкальным пешеходным фонтаном, который впервые заработает для гостей в предстоящем сезоне. Здесь можно отдохнуть в тени, освежиться в жаркий летний день или устроить пикник на траве.

Между Домом Земли и Музыкальным фонтаном в этом году появилась Босоногая тропа, благодаря которой гости смогут ощутить весь спектр эмоций от хождения по различным фактурам и заодно оздоровить свой организм.

Пляжная зона. Фото: Пресс-служба «Мира Парк»

Для любителей принимать солнечные ванны и поплескаться в воде работает небольшая пляжная зона с тремя бассейнами для взрослых (один - с холодной и два - с теплой водой), а также отдельным бассейном для детей. Еще здесь есть прогревочная, которую приятно посетить после водных процедур, а также работает кафе, где можно подкрепиться. Для маленьких гостей на пляже есть отдельная детская площадка.