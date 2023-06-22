Повестка дня двадцать седьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

2. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (первое чтение)

3. О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 (первое чтение)

5. О внесении изменений в подпункт 4.7.2 Порядка управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 255 (первое чтение)

7. О внесении изменений в подпункт 1.4.1 Положения о муниципальном жилищ-ном контроле на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 260 (первое чтение)

8. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

9. О внесении изменения в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 (первое чтение)

10. О внесении изменений в отдельные решения городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

11. О признании утратившими силу отдельных положений решений Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

12. О признании утратившими силу отдельных положений решений Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

13. О внесении изменения в абзац первый раздела 6 Положения о помощниках депутатов Совета депутатов города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 498 (первое чтение)

14. О внесении изменений в Положение об оплате труда в органах местного само-управления города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 (первое чтение)

15. О требовании исполняющего обязанности прокурора города Новосибирска от 01.06.2023 № 2-794в-23 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора

16. О внесении изменений в таблицу 1 приложения к решению Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 175 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы»

17. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2022 № 462

18. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2023 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 488

19. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев