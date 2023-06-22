Без тепла нет жизни

Участники конкурса «Лучший водитель погрузчика-2023»

Мастера своего дела

А вы пробовали закрыть спичечный коробок ковшом погрузчика или взять ковшом мяч с пьедестала и «вилами» закинуть его в кольцо? Нет, мы не о детских состязаниях в летнем лагере, а о серьезных профессиональных. Именно такие трюки на многотонной технике выполняли участники конкурса «Лучший водитель погрузчика-2023», который прошел в Барабинске Новосибирской области. Зрители были в восторге: водители показывали, как ловко и умело они могут не только зачерпнуть ковшом нужную массу угля, но и вот так в шутливой форме демонстрировали свое профессиональное мастерство.

Погрузчик поднимает… штангу

Со сложными, практически ювелирными, задачами может справиться далеко не каждый оператор спецтехники. Поэтому в конкурсе показывали свое мастерство лучшие работники сбытовых предприятий «Кузбасской Топливной Компании» из четырех регионов. Благодаря их труду 300 тысяч домохозяйств Западной Сибири отапливались в 2022 году кузбасским энергетическим углем.

Трюк со спичечным коробком

В конкурсе участвовали представители всех сбытовых розничных предприятий «Кузбасской Топливной Компании» в Западной Сибири, а это: «Новосибирская Топливная Корпорация» (хозяева конкурсной площадки), «Кузбасстопливосбыт», «Алтайская топливная компания» и «ТрансУголь» из Омской области.

Непросто быть баскетболистом, если ты ездишь на погрузчике

- В структуре «Кузбасской Топливной Компании» - один из крупнейших угольных разрезов Кузбасса с годовой производственной мощностью 15 миллионов тонн угля и запасами полмиллиарда тонн угля, а также две современные обогатительные фабрики и собственная железнодорожная инфраструктура, - говорит управляющий директор «Кузбасской Топливной Компании» Евгений Дмитриев. - Но особое место в структуре компании занимают сбытовые предприятия. От их успешной работы зависит энергобезопасность Западной Сибири.

Главное на состязаниях – хорошее настроение

Например, уголь с разреза Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании», который отрабатывает запасы Караканского месторождения, поставляется жителям сразу нескольких территорий - Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также структурам ЖКХ и предприятиям социальной сферы этих регионов.

Растет достойная смена

- Розничная сбытовая сеть КТК включает более 60 складов, которые поставляют топливо жителям более 100 районов и округов Кузбасса, Новосибирской области, Омской области и Алтайского края, - поясняет исполнительный директор «Кузбасской Топливной Компании» Владимир Киль. - Все эти предприятия закрывают емкую долю рынка на протяжении уже многих лет. Большинство из них перешагнуло порог 20-летия.

Проверка перед стартом

Если говорить сухим языком цифр, то в 2022 году розничным потребителям Западной Сибири поставлено около 2 млн тонн кузбасского угля. А в первом квартале 2023 года им отгружено 384 тыс. тонн топлива.

Ювелирное вождение

"Жим" штанги... погрузчиком

А теперь о победителях: лучшим среди водителей погрузчиков стал представитель Барабинского района Михаил Ефименко. На втором месте – водитель из Искитимского района, третье место у участника из Баганского района.

Лучшим водителям погрузчиков вручили кубки и денежные премии

Добавим, что победители и призеры конкурса «Лучший водитель погрузчика-2023» награждены памятными кубками и денежными премиями. Специальными наградами отметили почетных наставников, стаж работы которых в отрасли составляет уже не один десяток лет.

Награды наставникам

Поставщики тепла

Кто обеспечивает кузбасским углем жителей Западной Сибири?

Основной поставщик каменного энергетического угля на территории Новосибирской области - «Новосибирская Топливная Корпорация», системообразующее предприятие региона.

Компания реализует уголь через склады, расположенные на территории 24 районов Новосибирской области и двух городских округов. Всего же сеть компании включает 26 точек реализации.

Среди клиентов компании – более 480 юридических лиц и более 100 000 физических лиц. Энергетический уголь поставляется населению, сектору ЖКХ, бюджетным учреждениям и другим предприятиям Новосибирской области.

В 2022 году компания поставила потребителям Новосибирской области 722 тыс. тонн каменного энергетического угля. В 1 квартале 2023 года - 194 тыс. тонн угля. Кстати, в этом году адрес бюджетных учреждений области поставки топлива выросли на 38%.

Основной поставщик угля для жителей и предприятий Кемеровской области – «Кузбасстопливосбыт». КТС – это 14 филиалов, 19 угольных складов, расположенных на территории Кузбасса. Энергетический уголь компании используют 18 муниципальных образований региона.

На нужды потребителей Кемеровской области в прошлом году компания отгрузила свыше 660 тыс. тонн угля. При этом более 577 тыс. тонн топлива было направлено населению Кузбасса, что на 9% выше показателя 2021 года (530 тыс. тонн).

«Алтайская Топливная Компания» обеспечивает энергетическим углем около 25 000 домохозяйств и более 500 муниципальных и коммерческих котельных Алтайского края.

В 2022 году «АТК» поставила потребителям Алтайского края свыше 370 тыс. тонн энергетического угля. При этом поставки населению по сравнению с 2021 годом выросли на 3% - до 77 тыс. тонн.

В Омской области компания «ТрансУголь» в 2022 году отгрузила около 25 тыс. тонн угля местным жителям, всего же на нужды региона было направлено 82 тыс. тонн топлива.

У «ТрансУгля» два склада – Омский и Называевский. Уголь компании отправляют и со складов Исилькульский, Марьяновский, Калачинский и Тарский. Такой выбор точек продаж помогает поставлять топливо по всей территории Омской области.

Фотоматериалы предоставлены компанией