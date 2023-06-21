Четыре года доказывал невиновность: суд отпустил бизнесмена, который случайно убил соседа-садиста, спасая его жену

Предприниматель заступился за женщину-инвалида, обидчик кинулся на него с ножом. Фото: Никита МАНЬКО // Предоставлено Александром Гроо

Предприниматель Александр Гроо пришел к матери и услышал за стенкой плач. Соседку избивал муж, та кричала и рыдала на весь подъезд. Александр решил помочь, уложил дебошира ударами, один из них оказался роковым - рецидивист скончался. А бизнесмен оказался в тюрьме. 4 года он доказывал, что это была самооборона.

Сибиряк пришел в гости к матери и услышал крики за стенкой. Фото: Предоставлено Александром Гроо

СДЕЛАЛ ЗАМЕЧАНИЕ И ПОЛУЧИЛ УДАР НОЖОМ

Трагедия произошла 8 ноября 2018 года в многоэтажке в Кропоткинском жилмассиве. 37-летний предприниматель Александр Гроо навещал пожилую мать. Она пожаловалась: к 43-летней соседке Нине* вернулся Боронков* - недавно он вышел из колонии.

- Соседи говорили, что он и раньше бил ее табуреткой, пырнул ножом в живот. За это, собственно, и отсидел. Но соседка эта с психическими отклонениями, инвалид с детства, поэтому все терпела и принимала, жила с ним. Вот он на волю вышел, а она его снова приняла, - рассказал КП-Новосибирск Александр Гроо.

Боронков почти каждый день мстил женщине: соседи не раз жаловались в полицию на то, что рецидивист ее бьет. Но как только люди в форме подъезжали к дому, парочка затихала и не открывала дверь. В тот день все повторилось: крики и плач за стенкой. Потом Нина с разбитым лицом выбежала на лестничную клетку. Молила: «Помогите! Он опять меня избивает!» Александр открыл дверь, увидел избитое лицо соседки...

- Посмотрел на нее, и стало жалко. Пошел за ней в квартиру. Разговор с Боронковым у нас состоялся на кухне. Я ему сказал, что женщин бить нельзя. А он: «Не лезь, не твое дело». Ударил меня в лицо кулаком, затем схватил нож и стал размахивать им, причем нормально так - даже порезал мне кисти рук и нос, шрам до сих пор остался. К счастью для меня, он был пьян, поэтому я смог выбить нож. Но он схватил другой, я тогда повалил его на пол, ударил по голове несколько раз. Он наконец-то выпустил нож из рук, валялся на полу, - описал тот день КП-Новосибирск Александр Гроо. - Я попросил Боронкова не вставать, проспаться, а сам умылся и поехал на горбольницу зашивать порезы, так как кровь не останавливалась.

Предприниматель провел в заключении почти 4 года, доказывая самооборону. Фото: Предоставлено Александром Гроо

Избитая женщина вызвала полицию и скорую, но врачи застали Боронкова уже мертвым. Позже судмедэксперты установят: погиб из-за черепно-мозговой травмы, а еще был крайне пьян - содержание алкоголя в крови 5,7 промилле.

Вечером Александр узнал, что Боронков скончался, сам приехал в полицию, написал явку с повинной. Следователю рассказал, как защищался от неожиданного нападения. Однако сотрудники СКР возбудили сначала уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, а затем переквалифицировали на «умышленное убийство».

- Я до последнего верил, что разберутся, самооборона же была. Но оказалось, на допросе вместо «испугался» я сказал «разозлился и начал наносить ему удары», это сочли мотивом к умыслу на убийство, такой вот абсурд, - объяснил КП-Новосибирск Александр Гроо.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ОЦЕНКИ СУДА

Сначала Заельцовский районный суд назначил Александру 9 лет лишения свободы, апелляция помогла скостить лишь пару месяцев. Адвокат Лариса Наземцева подала жалобу в кассационный суд, тот вообще отменил приговор. Дело тогда направили в Новосибирский областной суд, но бизнесмена вновь осудили по статье «Умышленное убийство». Правда, дали уже 7 лет. Александр продолжал обжаловать приговор.

- В августе прошлого года кассационный суд второй раз отменил приговор об умышленном убийстве, изменил Александру меру пресечения на подписку о невыезде и вернул дело на рассмотрение в Заельцовский районный суд. Фактически каждый раз все зависело от оценки суда - имел Александр право на самооборону или не имел, - прокомментировала КП-Новосибирск адвокат Лариса Наземцева.

Предприниматель не сожалеет, что заступился и наказал обидчика. Фото: Никита МАНЬКО

19 июня 2023 года Заельцовский районный суд все-таки переквалифицировал обвинение в умышленном убийстве на «убийство при превышении пределов необходимой обороны». Александру Гроо назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев. Но в связи с истечением срока давности освободили от него. К тому же сам мужчина уже отсидел даже больше.

- Я провел в СИЗО и в исправительной колонии 3 года и 10 месяцев. Потерял свой бизнес по изготовлению рекламных конструкций. Жена ушла от меня, зато мама помогала - нашла адвоката, носила передачки, звонила каждую неделю. Но на последний суд, где судебная система по сути согласилась, что ошиблась, прийти не смогла: находилась в реанимации после инфаркта, потому что все эти годы очень переживала за меня, - уточнил КП-Новосибирск Александр Гроо. - Все друзья и знакомые знают про эту ситуацию, все рады, что все-таки справедливость восторжествовала. Никто не отвернулся. А я? Я все-таки не сожалею, что заступился тогда. Зная биографию Боронкова, можно предположить, что для соседки все кончилось бы плачевно. Она кричала тогда «Помогите!» на весь дом. Не заступился бы я -он ее убил бы, наверное. Поэтому и сейчас сделал бы все то же самое…

Александр говорит, что намерен добиваться через суд полного оправдания и компенсации за проведенные в колонии годы.

* Имена изменены.

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