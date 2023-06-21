«От удара слетела обувь»: в Новосибирске восьмилетний мальчик разбился на картинге

У ребенка синяки по всему телу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Лидия ГОРЧАКОВА/«Фламп»

В Новосибирске восьмилетний мальчик врезался в покрышки и бетонную стену, катаясь на карте. У ребенка перелом грудины и ушибы по всему телу, по крайней мере об этом говорит мама мальчика. Инцидент произошел 9 июня в Центральном районе, на улице Мичурина. В самом заведении рассказали: родители ребенка просили сначала одну сумму компенсации, потом - другую, в итоге переговоры ничем не закончились.

Родители мальчика не идут на контакт с журналистами, зато активно рассказывают о происшествии в соцсетях и пишут отзывы на «Флампе». Публикуем текст мамы мальчика с сайта:

- Сын захотел прокатиться на карте. При запуске машины ребенок начал набирать максимальную скорость. Машина летела как бешеная. Ребенок врезался в колеса (покрышки, выполняющие роль ограждения. - Ред.). А за колесами стояли плиты. Мы побежали к ребенку. Со слов сотрудника, заела педаль газа. От удара с ребенка слетела обувь. Крики, слезы. Это был тихий ужас. Ребенок не мог встать на ноги. Вызвали с мужем такси и поехали в детскую больницу. Там зафиксировали перелом грудины и ушиб мягких тканей. Ребенок сутки не мог прийти в себя. У сотрудника данной организации я взяла номер директора и отправила ей наше заключение. Не хотелось раздувать скандал. Хотелось решить вопрос на месте. Но, видно, данная организация не боится полиции и прокуратуры.

КП-Новосибирск дозвонилась до картинг-клуба, чтобы услышать точку зрения сотрудников. Они уверяют, что перед тем, как посадить школьника в карт, с родителями и мальчиком был проведен инструктаж.

- По возрасту ребенок проходил. По росту - тоже. Для родителей и ребенка провели инструктаж, они расписались в журнале, что совсем ознакомлены, в том числе и с тем, что могут быть неблагополучные последствия, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Сидоров, юрист компании. - Ребенку выдали накладку на шею и шлем, а от защитного костюма они сами отказались.

Как говорит юрист, карт был заведен, в него посадили ребенка, отрегулировали ремни безопасности.

- Инструктор отвлекся на минуту, и в этот момент мальчик нажал на педаль газа, хотя команды не было. Ребенок врезался в ограждение и высокую скорость развить не успел. К нему подбежали сотрудники, заглушили карт, предложили вызвать скорую, но родители отказались и уехали сами. Мы предложили выплатить им 20 тысяч рублей на реабилитацию. Они взяли время подумать. Потом родители предложили, чтобы мы выплатили им 30 тысяч рублей. Мы согласились. Они снова взяли время подумать. Потом позвонили и попросили сверху еще и моральную компенсацию. На этом наши переговоры закончились, - подытожил юрист.

КП-Новосибирск готова выслушать родителей пострадавшего мальчика. С редакцией можно связаться по номеру 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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