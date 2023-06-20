«Эта примета мне помогла»: выпускница, сдавшая русский на 100 баллов, раскрыла секреты подготовки к ЕГЭ

Карина набрала 100 баллов по русскому языку. Фото: предоставлено Кариной Леуто.

20 июня прошел последний экзамен для одиннадцатиклассников. Многие выпускники уже знают свои результаты. Стобалльников, как всегда, мало, но они есть. Среди счастливчиков и 18-летняя Карина Леуто из села Новоспасское (Барабинский район Новосибирской области): девочка набрала 100 баллов по русскому языку.

Интересно, что ее любимые предметы - совсем не гуманитарные, а математика и физкультура, но повезло именно с русским языком.

- Если выбирать между математикой и русским, то мне, наверное, больше нравится математика: завлекает решение примеров, задач, большие вычисления, всякие сложные пути. Но ее я сдала на 74 балла, а вот русский - на 100, - рассказала КП-Новосибирск Карина. - Подготовку к ЕГЭ начала еще в 10-м классе. Последний год был, конечно, самый тяжелый. Я утешала себя мыслью, что скоро лето, экзамены закончатся - и можно будет выдохнуть. В классе нас постоянно поддерживали учителя и говорили, что нам попадутся самые легкие задания и примеры.

Перед сдачей ЕГЭ по русскому Карина штудировала интернет не только на предмет правописания и правил. Читала про народные приметы. А что? Все средства хороши, если на экзамене хочешь быть уверенной.

- За два дня до экзамена по русскому языку я не мыла голову, чтобы «не вымыть мозги», так сказать. Насколько себя знаю, я могу сильно переживать - до мандража, а в день экзамена волнение как рукой сняло. Может, немытая голова помогла? - смеется выпускница.

Конечно, не столько народная примета, сколько подготовка в итоге дала свои плоды. Карина считает, что ей повезло, прямо как предсказывали учителя: считает, что у нее был легкий вариант заданий, поэтому и набрала 100 баллов. Сейчас девушка готовится к поступлению в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Специальность пока не выбрала.

- Будущим выпускникам хочу посоветовать не списывать на пробных сдачах, чтобы сразу проверить себя и честно оценить, понять, где есть пробелы, и подтянуть эти моменты. Еще совет: начинайте подготовку заранее, ну а если хотите просто почувствовать себя увереннее, то можно и про приметы почитать, - советует Карина.

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